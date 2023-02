L'Ontario demandera à Ottawa plus d'argent pour les soins à domicile et les soins de longue durée, ainsi que des engagements à plus long terme, alors que les négociations sur un nouvel accord se poursuivent.

Le premier ministre Doug Ford reçoit jeudi le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic Leblanc, et son collègue de la Santé, Jean-Yves Duclos, à ses bureaux de Queen's Park.

Avant cette réunion, les ministres Leblanc et Duclos ont déclaré qu'ils attendaient avec impatience ces négociations bilatérales.

Le gouvernement fédéral a présenté mardi aux provinces et territoires une offre qui prévoit un apport supplémentaire de 17 milliards $ sur 10 ans au Transfert canadien en matière de santé.

Ottawa fournirait également un supplément ponctuel immédiat de 2 milliards $ pour contribuer à atténuer les pressions sur les salles d'urgence et les hôpitaux pédiatriques.

Ottawa offre également 25 milliards $ sur 10 ans pour l'accès à un médecin de famille, la santé mentale, les listes d'attente en chirurgie et le partage des données sur la santé.

M. Ford et la ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones, ont déjà indiqué que leur gouvernement acceptera tout nouvel argent du gouvernement fédéral, mais souhaitent un accord qui s'étendra bien plus au-delà de 10 ans.

L'Ontario veut aussi plus d'investissements dans les soins à domicile et les soins de longue durée.