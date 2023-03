Drake a annoncé lundi les détails de sa tournée nord-américaine de 2023 avec 21 Savage, dont un arrêt à Montréal le 14 juillet, au Centre Bell.

La tournée d'amphithéâtres «It's All a Blur», qui débutera à La Nouvelle-Orléans le 16 juin, comprend pour l'instant 29 dates cet été, dont deux arrêts canadiens: à Montréal le 14 juillet et à Vancouver le 28 août.

Mais le promoteur Live Nation indique que des dates supplémentaires, dont Toronto, seront annoncées à une date ultérieure pour le rappeur torontois.

Cette tournée fait suite à la sortie en 2022 de l'album «Her Loss» de Drake et 21 Savage.

Il s'agira de la première tournée de Drake en cinq ans, depuis «Aubrey and the Three Migos» en 2018. Il était venu à Montréal les 4 et 5 septembre.

Les préventes de billets commencent le mercredi 15 mars, tandis que la vente générale débutera le 17 mars.