Pierre Ny St-Amand, le chauffeur d’autobus accusé d’avoir délibérément foncé dans une garderie tuant deux enfants en plus d’en blesser plusieurs autres à Laval, est apte à subir son procès.

Pierre Ny St-Amand est jugé apte à subir son procès, l’avocat de la défense demande qu’on évalue sa responsabilité criminelle. M. Ny st-Amand retourne à l’institut Pinel en attendant une nouvelle comparution le 28 mars. #noovoinfo — Anaïs Elboujdaïni | elle/she/her (@AnaisElboujda) February 24, 2023

Il a subi une évaluation psychiatrique à l’institut Philippe-Pinel cette semaine, où il retournera en attendant sa prochaine comparution le 28 mars prochain.

Son avocat a demandé à la Cour qu’on évalue sa responsabilité criminelle dans la tragédie qui a secoué le Québec. Une nouvelle évaluation en ce sens sera effectuée d’ici 30 jours.

Le rapport de la première évaluation a été placé sous scellé, de sorte que son contenu n’a pas été rendu public. Cependant, son avocat, Me Julien Lespérance Hudon de même que la procureure de la Couronne, Me Karine Dalphond, ont indiqué que certains éléments du rapport justifiaient la demande d’évaluation de la responsabilité criminelle de l’accusé.

Lors de son passage au palais de justice de Laval vendredi, l’accusé, qui était surveillé par quatre agents correctionnels, semblait alerte et a jeté plusieurs coups d’œil à la salle d’audience. Lors de sa dernière apparition au tribunal, M. Ny St-Amand était apparu désorienté et avait de la difficulté à marcher.

«Pour nous, c’est évident autant pour la Couronne que la défense que Monsieur était apte à subir son procès. Initialement, on a eu beaucoup de difficultés avec sa communication, à ce qu’il réponde à nos questions, particulièrement vendredi dernier. Aujourd’hui, vous l’avez vu dans son attitude en salle de cours, beaucoup plus présent, donc en mesure de comprendre le rôle du procureur de la Couronne, le rôle de la défense, le rôle du juge», a expliqué Me Lespérance Hudon.

Ce vendredi, l’accusé qui s’est présenté en Cour était un homme transformé comparativement à la semaine précédente.

«Si Monsieur est en mesure de subir son procès, c’est que Monsieur est en mesure de comprendre ce qui se passe dans le processus judiciaire, donc il est en mesure de comprendre l’ensemble des éléments qui se trouvent dans son dossier, mais aussi les procédures», a également reconnu la procureure de la Couronne, Me Karine Dalphond.

Pierre Ny St-Amand, âgé de 51 ans, fait face à deux chefs d’accusation de meurtre prémédité ainsi qu’à sept autres chefs d’accusation, dont tentative de meurtre et voies de fait graves.

Ceux qui ont maîtrisé le chauffeur peu de temps après qu’il eut percuté la garderie éducative Sainte-Rose, dans le quartier Sainte-Rose à Laval, ont mentionné que Pierre Ny St-Amand était agité et criait. Ce dernier s’était complètement dévêtu.

Lors de sa première comparution le 8 février dernier, Pierre Ny St-Amand a frappé un policier qui était assigné à sa surveillance.

Avec des informations d'Anaïs Elboujdaini, Noovo Info et de Pierre St-Arnaud de la Presse canadienne