Alors qu'un front froid a apporté un peu de répit à certaines parties de l'Ontario après une vague de chaleur de plusieurs jours, les régions du Canada d'un océan à l'autre se préparent à des conditions étouffantes qui dureront jusqu'à la fin de semaine.

La chaleur inhabituelle pour la saison a menacé de battre des records de température journalière dans le nord et dans d'autres parties du pays, couronnant une semaine au cours de laquelle une analyse non officielle a enregistré la journée la plus chaude jamais enregistrée sur Terre.

Un nouvel avertissement de chaleur émis vendredi matin pour le sud du Québec indique qu'une masse d'air chaud et humide stagnera au-dessus de la province jusqu'à dimanche, donnant l'impression qu'il fait environ 35 degrés Celsius pendant la journée et n'offrant que peu de répit pendant la nuit.

Les avertissements de chaleur sont restés en place pour l'est de l'Ontario, y compris Ottawa, mais Environnement Canada a levé les alertes météorologiques pour le reste de la province après une semaine éprouvante de temps chaud et humide.

En Colombie-Britannique, des avertissements de chaleur ont été maintenus pour les sections intérieures de la côte nord à la côte centrale et dans la région du canyon du Fraser à l'est de Vancouver. Des températures maximales comprises entre 30 et 35 degrés Celsius sont attendues en journée jusqu'à dimanche.

Sur la côte est, on prévoit des températures de 40 degrés dans certaines parties du Nouveau-Brunswick et de 36 degrés en Nouvelle-Écosse en raison des conditions humides. La majeure partie de l'Île-du-Prince-Édouard devrait connaître des températures de l'ordre de 20 degrés, tandis qu'une partie de Terre-Neuve-et-Labrador, autour de Churchill Falls, est également sous alerte chaleur.

La température moyenne de la Terre a atteint un niveau record de 17,23 degrés Celsius jeudi, selon le Climate Reanalyzer de l'université du Maine, un outil qui utilise des données satellitaires et des simulations informatiques pour mesurer l'état de la planète. Il s'agit de la troisième étape officieuse de ce type au cours d'une semaine déjà considérée comme la plus chaude jamais enregistrée.

La National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a pris ses distances par rapport à l'analyse de l'université jeudi, déclarant qu'elle ne pouvait pas confirmer des données résultant en partie d'une modélisation informatique. L'agence a toutefois reconnu que la Terre traversait une période de réchauffement due au changement climatique.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest qui devrait durer jusqu'à la fin de semaine.

Dans le centre des Territoires du Nord-Ouest, y compris à Fort Simpson, l'agence a déclaré que la chaleur inhabituelle pour la saison pourrait persister jusqu'à la fin de la semaine prochaine. À Inuvik, les prévisions annoncent des températures de l'ordre de la trentaine de degrés pour vendredi et samedi, ce qui équivaut à des records quotidiens remontant à 1957, selon les données d'Environnement Canada.

Des bulletins spéciaux sur la qualité de l'air sont en vigueur dans les régions du nord de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Québec en raison des incendies de forêt.