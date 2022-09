Le Québec a connu un été plus chaud que la normale et les températures douces devraient se prolonger, selon Météomédia qui croit que l’automne pourrait être particulièrement riche en couleurs.

La grisaille de l’automne devra attendre, car l’été n’a pas dit son dernier mot et le beau temps pourrait être présent encore plusieurs semaines.

«Cette année, le contexte est favorable au beau temps et à la chaleur, surtout pour septembre et octobre», a indiqué André Monette, chef de service de la météorologie à Météomédia.

«Partout au Québec, de l’Abitibi jusqu'en Gaspésie, puis de Montréal jusque dans le nord du Québec, on prévoit des températures clémentes», a ajouté M. Monette.

La météo devrait favoriser les activités extérieures comme la cueillette de pommes ou de citrouilles cet automne, mais aussi les balades en forêt, car les couleurs des arbres pourraient être particulièrement belles.

«Il peut y avoir, c'est sûr, des moments où les températures baissent, mais en général c'est confortable pour l'automne, ça va être idéal pour la saison des couleurs. Elle risque de se prolonger un peu plus longtemps, on risque d'avoir de très belles couleurs», a indiqué le météorologue en précisant que «même s’il y a eu un été bien arrosé, il n’y a pas eu de stress hydrique», ce qui favorise la santé des arbres et les couleurs vives.

La seconde moitié de l’automne, au mois de novembre et décembre, pourrait être ponctuée de quelques gros systèmes qui apporteraient de bonnes quantités de pluie, prévient toutefois Météomédia.

«L’automne pourrait être pluvieux, mais plus tard en saison», a précisé André Monette.

Du beau temps en Ontario et dans l'Atlantique

Les températures douces devraient également dominer une majorité de la saison automnale dans les provinces de l'Atlantique, mais «les précipitations seront au-dessus des normales avec le possible passage d’importantes dépressions, conséquence des eaux très chaudes présentes dans le bassin atlantique», selon Météomédia.

En Ontario, les températures des prochaines semaines devraient se situer au-dessus des normales, sauf pour le nord-ouest de la province qui sera près des normales de la saison.

À lire également :