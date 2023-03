Le gouvernement Legault mise principalement sur la création de l'agence Santé Québec pour améliorer le fonctionnement du réseau de la santé.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a présenté mercredi le projet de loi 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace.



Les 4 volets principaux de notre projet de loi : améliorer l’accès aux services, offrir une expérience patient à la hauteur de ce que méritent les Québécois, revenir à une gestion de proximité et séparer les orientations des opérations par la création de Santé Québec. 👇🏼 pic.twitter.com/wKhNeJASsM — Christian Dubé (@cdube_sante) March 29, 2023

Ce volumineux projet de loi – qui contient plus de 1100 articles – reconnaît d'emblée à toute personne le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux «adéquats, continus, personnalisés et sécuritaires». Il modifiera au moins 35 lois existantes. «C'est énorme», a fait savoir M. Dubé.

À lire | Syndicats: la réforme Dubé ne règle pas ce qui va mal et rebrasse les structures

Il institue l'agence Santé Québec, qui serait chargée de coordonner les opérations du réseau, et prévoit la nomination d'un commissaire national aux plaintes et à la qualité des services.

Le projet de loi vise aussi à améliorer l'organisation des services préhospitaliers d'urgence. Il propose que la Corporation d'urgences-santé soit sous la responsabilité de Santé Québec plutôt que du ministre de la Santé.

«On veut réduire les listes d'attente [à l'hôpital], mais aussi le temps de consultation», a affirmé M. Dubé.

Voyez le résumé de ce projet de loi par Simon Bourassa dans la vidéo:

 

Lors d'un point de presse où il est venu présenter son projet de loi, le ministre Dubé a parlé d'«un travail colossal qui a pris plusieurs années».

«Est-ce qu'on continue comme ça avec notre système de santé ? La réponse est non, on ne peut plus garder le statuquo», a lancé M. Dubé, avant d'ajouter que «nous sommes rendus à la bonne place [avec le plan santé]».

«Bien des gens ont dit qu'il n'avait jamais vu un aussi gros projet de loi. L'objectif ce n'est pas qu'il soit épais, c'est de faire les bons changements», a expliqué M. Dubé. «Tout ce qu'on devait faire se retrouve dans le [projet de loi]», a-t-il ajouté.

«Est-ce que c'est normal qu'une infirmière qui a 20 ans d'expérience qui habite à Montréal et qui souhaite s'installer dans une autre région [...] perde son ancienneté parce qu'elle change de CISSS et CIUSSS [...] non», a soutenu le ministre, qui soutient que le projet de loi évitera ces situations.

«Réforme Barrette sur les stéroïdes»

Le porte-parole en matière de santé de Québec solidaire (QS), Vincent Marissal, a émis ses réserves quant à l’ampleur du projet proposé par le gouvernement Legault plus tôt mercredi.

«À première vue, ça m’a l’air, malheureusement, d’une réforme Barrette sur les stéroïdes. On veut absolument finir la job qui avait été commencée par le très mauvais gouvernement libéral et le ministre de la Santé Gaëtan Barrette et la fameuse loi 10», a affirmé le député de Rosemont.

Selon le député solidaire, la réforme proposée par M. Dubé «va dans toutes les directions» et est «très, très lourde, à un moment où le réseau [de la santé] est déjà étiré jusqu’à l’extrême limite».

Des solutions, mais aussi beaucoup de questions

Au niveau de la syndicalisation, plusieurs travailleurs de la santé se demandent comment ils feront pour négocier leur convention collective avec un seul employeur, alors que la situation était déjà difficile avec plus d’une trentaine.

D’ailleurs, le cabinet du ministre Dubé devait rencontrer plusieurs syndicats, mercredi soir.

Selon l’ancien ministre et expert en administration publique, Rémy Trudel, le succès de ce plan dépend de son «opérationnalisation» sur le terrain.

«Comme on dit, le plan est bon, mais est-ce qu’il va marcher?», a lancé M. Trudel au micro de la journaliste Véronique Dubé.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo:

 

Avec des informations de Julien Denis et d'Émile Bérubé-Lupien, Noovo Info