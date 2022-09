Le chef conservateur Éric Duhaime a senti le besoin vendredi de lancer un appel au calme à ses troupes, tout en rejetant la notion que son parti serait davantage à blâmer pour la détérioration du climat politique.

M. Duhaime était de passage à Lachute pour présenter, en compagnie de son candidat dans Argenteuil, le docteur Karim Elayoubi, son plan santé.

M. Duhaime a ainsi lancé son appel au calme et condamné «les manifestations de violence de toutes formes, de sympathisants de tous les partis, incluant les conservateurs».

Il a toutefois immédiatement ajouté que, selon lui, «ce n’est pas la bonne approche dans le contexte actuel de tenter de trouver un bouc émissaire. Mes adversaires ne me feront pas passer pour un bouc émissaire».

Se disant démocrate, pacifiste, il a cependant dit comprendre qu’en campagne électorale «les esprits peuvent s’échauffer».

«Je pense que, comme leader, notre devoir c’est de calmer notre monde. Une campagne électorale, ça me semble au contraire un moment privilégié pour manifester notre mécontentement et notre insatisfaction, mais de manière pacifique, de manière démocratique, avec des bulletins de vote dans les urnes le 3 octobre.

«C’est comme ça qu’on canalise le mécontentement et l’insatisfaction dans un endroit comme le nôtre. Il faut que ça reste comme ça et tous les partis, on a tous la responsabilité que ça reste de cette façon-là.»

M. Duhaime a précisé qu’il avait avisé tous ses candidats au cours des dernières heures de garder le calme sur les réseaux sociaux.

Côté santé, il a accusé François Legault d’avoir trahi les membres de l’Action démocratique du Québec en reniant son engagement de faire une plus grande place au secteur privé dans la santé. Le plan santé, présenté par le docteur Elayoubi, prévoit permettre aux médecins de pratiquer à la fois au public et au privé, ce qu’ils n’ont pas le droit de faire présentement.

Il permettrait également aux citoyens de se doter d’une assurance parallèle à celle de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) pour être soigné au privé. Par contre, il affirme avoir l’intention de garantir les soins, de sorte que les personnes qui seraient incapables d’obtenir un service de santé dans le réseau public en raison d’une attente trop longue pourraient recevoir le même soin dans le secteur privé, mais sous la couverture de la RAMQ.

L’introduction du privé s’étendrait à la gestion d’hôpitaux publics, mais seulement sous forme de projets pilotes au départ.

Le plan prévoit également une ouverture des admissions à l’université pour ajouter un millier de médecins et autant d’infirmières praticiennes spécialisées et d’élargir le champ de pratique de celles-ci ainsi que des pharmaciens.

Il suggère également un financement qui suit le patient, c’est-à-dire de cesser de donner des budgets fixes aux établissements, mais plutôt des budgets ajustés au volume de services offerts. Le docteur Elayoubi a toutefois reconnu que ce modèle se prêterait mieux à des hôpitaux de taille moyenne et non pas à des établissements de la taille du CHUM ou encore dans les régions éloignées où le volume de patients est moins grand, mais où un éventail de services doit quand même être offert.

Autres engagements

De son côté, le Parti québécois (PQ) annonçait vendredi vouloir notamment tripler le nombre d’heures offertes aux soins à domicile, en investissant trois milliards de dollars par année de manière récurrente et en y allouant 50 % du budget de soins de longue durée d’ici quatre ans.

Jeudi, le premier ministre sortant François Legault a dévoilé que son gouvernement allait allonger 400 millions de dollars supplémentaires afin d’augmenter le personnel soignant dans le réseau de la santé, s’il est élu le 3 octobre prochain. Ainsi, M. Legault désire un ajout de 660 médecins dans le réseau en 4 ans et 5000 paramédicaux de plus.

Lundi, Québec solidaire (QS) proposait des engagements en santé afin de répondre à la «priorité numéro un des Québécois». D’une part QS espère désengorger le système de santé en faisant d’Info-Santé le premier point de contact entre le patient et le réseau de santé.

Le chef solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a aussi réitéré sa promesse de mettre fin au temps supplémentaire obligatoire afin de faire du milieu de la santé un environnement de travail plus attractif. Un gouvernement solidaire allongerait une somme de 500 M$ de plus pour permettre de «remettre à l’embauche» 5000 membres du personnel de la santé de plus.

Un gouvernement Anglade verrait à ce que chaque patient québécois ait un médecin de famille. Pour atteindre son objectif, un gouvernement libéral verrait à former 1000 médecins de plus qu'aujourd'hui, ce qui correspond au nombre de médecins manquants pour répondre aux besoins de la population québécoise, selon l'évaluation faite par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

