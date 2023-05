Le deuxième chapitre de la saga Dune approche à grands pas, alors que la bande-annonce du prochain film de Denis Villeneuve a été dévoilée, mercredi.

Le long métrage du réalisateur québécois sera à l’affiche dans toutes les salles de cinéma à compter du 3 novembre prochain.



Le premier opus du drame de science-fiction, mettant en vedette les acteurs Timothée Chalamet et Zendaya, a décroché six prix lors de la cérémonie des Oscars en 2022, dont la meilleure direction artistique.

Long Live the Fighters. #DunePartTwo only in theaters November 3. pic.twitter.com/lGMDvLoLOJ