Ginette Reno lancera en avril un nouvel album, ainsi que sa toute première autobiographie.

Les admirateurs de l'illustre chanteuse québécoise pourront se procurer le 6 avril son 42e album en carrière, qui s'intitulera C’est tout moi.

On y retrouvera 14 titres, composés notamment par Claude Gauthier, Félix Gray et Lambert. La chanteuse a elle-même écrit deux chansons avec Christian Marc Gendron et Rick Allison.

Noovo Info a obtenu trois extraits de l'album – L'envie d'aimer, Malatou et Le bon côté du ciel avec le baryton Vladimir Kornéev –, à écouter dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Son dernier album, À jamais, remontait à 2018.

L'autobiographie de l'artiste de 76 ans sera dans les librairies la même journée. Dans son livre intitulé Ginette, elle se confiera sur ses «années de douleur, de courage et de résilience», promet-on dans un communiqué.

Dans un extrait du livre publié par ses représentants, Ginette Reno affirme qu'elle ouvre dans son livre «ses jardins les plus secrets», ajoutant que contrairement à son grand succès, elle «n'est pas qu'une chanson».

Le livre a été rédigé avec l'aide de l'auteur-compositeur Lambert.

C'est un retour à l'avant-scène pour Ginette Reno, qui a eu récemment des ennuis de santé. Elle avait été hospitalisée en octobre 2021, après avoir subi un malaise cardiaque.

À voir | Une Ginette Reno sensationnelle pour Guy Lafleur