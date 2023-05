La bande originale du film Love Again (Aimer à nouveau) est disponible au grand bonheur des fans de Céline Dion.

La chanteuse québécoise — qui joue son propre rôle dans le film aux côtés notamment de Priyanka Chopra et Sam Heughan — nous offre de nouvelles chansons qui incluent notamment I'II Be, Waiting On You et Love of My Life.

L'album nous offre également des succès de la diva dont That's The Way It Is et It's All Coming Back to Me Now.

 

Le mois dernier, les fans ont pu entendre Love Again, la chanson principale de la trame sonore du film du même nom qui est sorti en salle le 5 mai dernier.



Céline Dion est en pause depuis plusieurs mois pour soigner des problèmes de santé. Elle a annoncé en décembre souffrir du syndrome de la personne raide, ou syndrome de Moersch-Woltman, ce qui l'a forcée à annuler plusieurs concerts en Europe.