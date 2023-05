Un jury a conclu jeudi que le chanteur britannique Ed Sheeran n'avait pas volé les éléments clés de la chanson classique des années 1970 de Marvin Gaye, Let's Get It On, lorsqu'il a créé Thinking Out Loud.

Alors que le jury de New York répondait par l’affirmative à la seule question de savoir si Sheeran avait prouvé qu’il n’avait pas violé le droit d’auteur, le chanteur a brièvement mis ses mains sur son visage en signe de soulagement avant de se lever et d’étreindre son avocat.

Le verdict est tombé après un procès de deux semaines au cours duquel Sheeran a donné une performance dans la salle d’audience, affirmant parfois avec colère que le procès était une menace pour tous les musiciens qui créent leur propre musique.

Sheeran était avec son équipe juridique tout au long du procès, se défendant contre la poursuite intentée par les héritiers du compositeur Ed Townsend, qui a créé le classique soul de 1973 avec Gaye. Ils avançaient que Thinking Out Loud avait tellement de similitudes avec Let’s Get It On qu’il violait la protection du droit d’auteur de la chanson.

Au début du procès, l’avocat Ben Crump a déclaré aux jurés, au nom des héritiers de Townsend, que Sheeran avait lui-même parfois interprété les deux chansons ensemble. Le jury a vu une vidéo d’un concert en Suisse dans lequel Sheeran peut être entendu en train de passer de Let’s Get It On à Thinking Out Loud. Crump a déclaré que c’était une preuve irréfutable qu’il avait volé la célèbre mélodie.

Lorsque Sheeran a témoigné, il a plusieurs fois pris une guitare posée derrière lui sur le banc des témoins pour démontrer comment il crée des mashups de chansons pendant les concerts afin de «pimenter un peu» pour ses foules nombreuses.

L’attitude enjouée de la vedette de la pop anglaise lors des interrogatoires menés par son avocate, Ilene Farkas, a pratiquement disparu lors du contre-interrogatoire.

«Quand vous écrivez des chansons, quelqu’un vient après vous», a déclaré Sheeran lors de son témoignage, expliquant que l’affaire était étroitement surveillée par d’autres dans l’industrie de la musique.

Il a insisté sur le fait qu’il n’a rien volé de Let’s Get It On lorsqu’il a écrit sa chanson.

Les héritiers de Townsend ont déclaré dans leur procès que Thinking Out Loud avait des «similarités frappantes» et des «éléments communs évidents» confirmant le plagia de Let’s Get It On, une chanson qui a été présentée dans de nombreux films et publicités et a marqué des centaines de millions de diffusions à la radio au cours du demi-siècle dernier.

La chanson de Sheeran, qui est sortie en 2014, a été un succès, remportant un Grammy pour la chanson de l’année. Ses avocats ont soutenu que les chansons partageaient des versions d’une progression d’accords similaire et non protégeable, librement accessible à tous les auteurs-compositeurs.

Gaye a été tué en 1984 à l’âge de 44 ans, abattu par son père alors qu’il tentait d’intervenir dans une bagarre entre ses parents. Il avait été une superstar de Motown depuis les années 1960, bien que ses chansons sorties dans les années 1970 en ont fait de lui un géant musical de sa génération.

Townsend, qui a également écrit le succès de R&B For Your Love en 1958, était un chanteur, compositeur et avocat qui est décédé en 2003. Kathryn Townsend Griffin, sa fille, a témoigné lors du procès qu’elle pensait que Sheeran était «un grand artiste avec un grand avenir». Elle a déclaré qu’elle espérait que le litige ne se traduirait pas par un procès, «mais je dois protéger l’héritage de mon père».