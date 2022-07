Le gouvernement du Canada, par Services aux Autochtones Canada, signe une entente de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans avec le Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN) afin de mettre en place des stratégies en matière d’éducation.

Cette entente est le fruit de 10 années de travail acharné.

Le but est d’augmenter la réussite scolaire des élèves issus des Premières Nations en s’assurant que les besoins des élèves, de la maternelle au secondaire, soient entièrement financés en fonction des modèles, des priorités et des réalités de la communauté.

L’entente touchera quelque 5 800 élèves de 24 écoles primaires et secondaires répartis dans huit Nations au Québec.

«C’est une étape importante pour notre peuple ainsi qu’un honneur de signer cette entente monumentale sur le territoire mohawk de Kahnawà:ke. Grâce à cette entente, la communauté de Kahnawà:ke recevra durant les cinq prochaines années le financement et l’aide nécessaire pour assurer à nos enfants et jeunes adultes une éducation qui incarne nos racines, notre langue et notre culture», d’exprimer Kahsennénhawe Sky-Deer, Grande cheffe de Kahnawà:ke.

Il est question notamment d’instaurer un programme scolaire culturellement adapté, d’améliorer le financement du transport scolaire, de recruter et maintenir en poste plus de 600 enseignants et personnel spécialisés, d’améliorer la réussite des élèves et d’augmenter le taux de persévérance scolaire des élèves et le taux de diplomation au secondaire.

Un nouveau financement de 310,6 millions de dollars a été annoncé pour cette entente dans le Budget 2022, ce qui s’ajoute à une somme de 790 millions de dollars par l’entremise des volets de financement existants en éducation.

« La signature de cette entente représente l’aboutissement de nombreuses années de travail visant à permettre l’accès garanti à un financement qui répondra enfin aux besoins de nos enfants. Cette entente leur assurera des services pédagogiques conformes à leurs besoins et respectueux de leur droit universel à l’éducation» explique Ghislain Picard, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

Les communautés membres du CEPN sont Gesgapegiag, Gespeg, Kahnawà:ke, Kanesatake, Kebaowek First Nation, Kitcisakik, Kitigan Zibi, Lac Simon, Listuguj, Long Point First Nation, Manawan, Mashteuiatsh, Odanak, Opitciwan, Première Nation Abitibiwinni, Rapid Lake, Timiskaming First Nation, Wemotaci, Wendake, Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Wolf Lake First Nation et Wôlinak.

Huit ententes régionales en matière d’éducation ont été élaborées par le gouvernement du Canada et les partenaires des Premières Nations afin de répondre aux différents besoins et priorités des communautés. Ces ententes concernent environ 22 000 élèves. Des discussions sont en cours avec d’autres communautés et organisations en éducation des Premières Nations afin de faire progresser d’autres ententes en matière d’éducation dans tout le pays.