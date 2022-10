Des enseignantes et des enseignants manifestent jeudi à Québec à l'occasion du dépôt des demandes syndicales de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE). Le rassemblement a lieu devant l'Assemblée nationale du Québec.

Selon la FAE, plus de 300 de ses membres sont présents afin de donner le ton aux négociations avec le Conseil du Trésor.

 

Les enseignantes et enseignants se mobilisent pour améliorer leurs conditions de travail et tenter de régler des problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien dans l’exercice de leur profession.

Les thèmes de négociations sont nombreux au niveau national et touchent, entre autres, les mouvements de personnel et la sécurité d’emploi, les régimes de retraite, les régimes d’assurance collective, les salaires, la semaine régulière de travail, la tâche, les règles de formation des groupes et les règles relatives aux élèves en difficulté.

À lire également :

Les demandes de la FAE

Dans le cadre des actuelles négociations, la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) souhaite des augmentations de salaire de 4% par année et une protection contre l'inflation.

La FAE demande aussi au gouvernement du Québec de faire en sorte que la rémunération des enseignantes et des enseignants atteigne la moyenne canadienne.

Les négociations incluent également des demandes pour obtenir plus de congés pour raisons familiales et pour la formation d'un plus grand nombre de classes spécialisées pour les enfants en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation.

La FAE veut également s'attaquer à la charge de travail afin de la réduire. Le syndicat demande à Québec de diminuer le temps en présence d'élèves du primaire permettant ainsi aux profs de se concentrer sur la planification du suivi d'élèves.

Les conventions collectives du secteur public arrivent à échéance au 31 mars 2023.

Avec des informations de La Presse canadienne

À lire et à voir également : De nombreux enjeux attendent le prochain ministre de l'Éducation