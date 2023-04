Deux corps ont été retrouvés lundi dans les décombres à la suite d'une explosion qui a effondré un immeuble dans la ville de Marseille, dans le sud de la France, portant à quatre le nombre de morts confirmé alors que les sauveteurs continuent de rechercher quatre autres personnes portées disparues.



Deux autres corps avaient déjà été retrouvés dans la nuit. L'autorité judiciaire procédera à l'identification des victimes, ont indiqué les pompiers dans un communiqué.

Le ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, a déclaré aux journalistes qu'au moins quatre personnes sont décédées, après avoir rencontré des sauveteurs sur place.

«L'espoir de retrouver des survivants est toujours là», a déclaré à la presse le ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein. «C'est un travail très minutieux effectué par les pompiers», a-t-il ajouté, notant le risque d'effondrement des bâtiments adjacents. Plus de 100 pompiers ont été mobilisés pour les recherches.

Le maire de Marseille, Benoit Payan, a tweeté lundi que «la douleur et le chagrin sont grands». Il a exprimé ses pensées pour les familles des victimes et «ceux qui souffrent».

Ce matin, la peine et la douleur sont grandes. Deux corps ont été retrouvés sous les décombres.

Je pense aux proches et à ceux qui souffrent et demeurent dans l'inquiétude. Marseille se tient à leurs côtés.

Les opérations de secours et de recherches se poursuivent, sans relâche.