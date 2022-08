La lutte contre l'inflation sera de nouveau au centre de l'attention lors du quatrième jour de la campagne électorale québécoise, mercredi, alors que ce sera au tour du Parti québécois (PQ) de présenter ce qu'il entend faire pour aider les Québécois. Pendant ce temps, à Québec, les deux porte-paroles de Québec solidaire (QS) seront réunis pour une annonce en transport.



Le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon arrive à un événement alors qu'il fait campagne le lundi 29 août 2022 à Longueuil. Ryan Remiorz | PC

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, passera le début de la journée dans l'est de Montréal, là où il tentera d'être élu aux élections du 3 octobre prochain dans la circonscription de Camille-Laurin. Il tiendra son point de presse matinal dans la circonscription voisine de Pointe-aux-Trembles et il y présentera ses idées pour lutter contre l'inflation et la hausse du coût de la vie.

Sa caravane se déplacera ensuite vers la circonscription où il fait campagne pour visiter notamment l'épicerie du Groupe d’entraide de Mercier-Ouest. En après-midi, il prendra la direction de Saint-Jérôme pour rencontrer les membres de l'unité locale de la FIQ et tenir un rassemblement partisan en soirée.

Québec solidaire

L'autobus orange de QS pourra d'abord être aperçu à Québec en matinée, alors que Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé feront côte à côte une annonce en transport. Mme Massé passera le reste de la journée avec le député sortant de Jean-Lesage et candidat solidaire Sol Zanetti, tandis que M. Nadeau-Dubois se rendra en soirée dans la circonscription — actuellement caquiste — de Bonaventure en soirée.

Coalition avenir Québec



Le chef de la CAQ, François Legault, se rend au bureau du lieutenant-gouverneur pour déclencher des élections générales, le dimanche 28 août 2022 à Québec. Jacques Boissinot | PC

Quant au chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, il prendra la parole en matinée devant les journalistes dans la circonscription d'Iberville, où la députée sortante Claire Samson a quitté la CAQ en cours de mandat pour rejoindre les conservateurs d'Éric Duhaime.

M. Legault est ensuite attendu dans les circonscriptions de Châteauguay, Vimont et Champlain.

Parti conservateur du Québec



Le chef conservateur du Québec, Éric Duhaime, sort de son autobus pour déposer sa candidature au bureau électoral local, le mardi 30 août 2022 à Wendake, au Québec. Jacques Boissinot | PC

De son côté, M. Duhaime sera de passage au Saguenay. Son point de presse matinal, à La Baie, portera sur les ressources naturelles et le projet GNL Québec. Le chef conservateur visitera par la suite Chicoutimi et Alma.

Parti libéral du Québec



La chef libérale du Québec, Dominique Anglade, arrive en conférence de presse accompagnée de candidats locaux, le mardi 30 août 2022 à Québec. Karoline Boucher | PC

Finalement, après trois jours passés dans la région de Québec, la cheffe libérale Dominique Anglade se rendra à Sherbrooke après avoir d'abord tenu son point de presse quotidien à Saint-Agapit, dans Chaudière-Appalaches.

