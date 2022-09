Signe que l’on approche du dernier droit dans la campagne électorale, Élections Québec a annoncé que le vote par anticipation débutera dimanche prochain.

Dans un communiqué transmis jeudi avant midi, Élection Québec indique que les lieux de vote seront ouverts dimanche et lundi de 9 h 30 à 20 h.

DOSSIER | Élections 2022

Lors de votre visite au bureau de vote, n’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité valide et Élection Québec invite la population à apporter l’avis d’inscription reçu par la poste et à confirmer leur présence sur la liste électorale. Il est impossible de s'inscrire ou de changer d'adresse sur place.

Élections Québec rappelle que d'autres options s'offrent aux électeurs qui ne pourraient pas effectuer leurs choix lors du vote par anticipation ou la journée des élections.

Ainsi, le 23, et du 27 au 29 septembre, «les étudiantes et étudiants ainsi que le personnel de plusieurs établissements d’enseignement peuvent voter dans leurs collège, centre de formation professionnelle, cégep ou université. Ils voteront pour une personne candidate de leur circonscription», indique-t-on.

Pour tous les détails concernant l'élection provinciale, consultez le site d'Élections Québec

«Au cours de cette même période, le vote se tiendra également dans plusieurs résidences privées pour aînés et centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); au domicile des électeurs qui en ont fait la demande parce qu’ils ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé; dans la chambre des électeurs qui en ont fait la demande et qui se trouvent dans un centre de réadaptation, dans un hôpital, dans une maison de soins palliatifs ou dans une ressource en dépendance; ainsi que dans des régions éloignées ou isolées, grâce aux bureaux de vote itinérants», précise Élection Québec.