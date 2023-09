Un récent sondage Léger laisse présager une lutte à trois au Québec en ce qui concerne les intentions de vote en vue des prochaines élections fédérales.

En effet, les résultats du sondage - mené pour le compte du Journal de Montréal | TVA et QUB et publié mercredi - placent le Bloc québécois (BQ) et le Parti libéral du Québec (PLC) à 29% des intentions de vote alors que le Parti conservateur du Canada est tout près à 23%.

Au Québec, il est à noter que les conservateurs de Pierre Poilievre font un bond de 5% au au détriment du Bloc.

L'équipe Léger précise que dans l'ensemble du Canada, «le PCC mène par 12%, ce qui se traduirait par un gouvernement majoritaire conservateur, mais il reste encore quelques mois avant l'élection.»

Si on se fie à la Loi électorale du Canada, la prochaine élection générale à date fixe sera le 20 octobre 2025.

«Toutefois, cette même loi n'empêche pas qu'une élection générale se tienne à une autre date», précise-t-on sur le site Web d'Élections Canada. «Elles peuvent être déclenchées quand, sur avis du premier ministre, le gouverneur général dissout le Parlement. Le gouverneur en conseil (le gouverneur général, agissant sur avis du Cabinet) fixe la date de l'élection.»