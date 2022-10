Les troupes caquistes et leur chef François Legault ont obtenu un deuxième mandat à l'Assemblée nationale après une élection qui a tout de même laissé place à plusieurs chaudes luttes dans certaines circonscriptions.

Voyez ou revoyez tous les développements des élections provinciales de 2022.

22h43 | «On a encore espoir» - Olivier Dumais (PCQ), deuxième dans une course serrée en Beauce-Nord

22h27 | Paul St-Pierre Plamondon est élu dans Camille-Laurin.

22h19 | Gain de la CAQ en Outaouais: Suzanne Tremblay prend la circonscription de Hull.

21h48 | «Il y a des gens qui pensaient qu'ils allaient voir un gars brailler ce soir, mais c'est un gars qui sourit qui est ici», déclare Éric Duhaime devant ses partisans.

21h45 | La cheffe libérale Dominique Anglade préserve son siège dans Saint-Henri-Sainte-Anne.

Merci Saint-Laurent!!! 😍 Et non, je ne suis pas en train d’accoucher. 😅

21h41 | Haroun Bouazzi prend le siège montréalais de Maurice-Richard au profit de Québec solidaire.

21h29 | Réélection du ministre sortant des Affaires autochtones, Ian Lafrenière (Vachon).

21h27 | L'ex-hockeyeur Enrico Ciccone (PLQ) remporte son élection dans Marquette.

21h23 | Éric Duhaime perd son pari: le chef conservateur est vaincu dans Chauveau.





Crédit photo | Noovo Info

21h22 | Sol Zanetti (QS) sauve la mise dans Jean-Lesage.

Félicitations @FrancoisLegault. On travaille ensemble depuis des années maintenant – pour créer de bons emplois, agir pour le climat et améliorer la vie des Québécois. J’ai bien hâte de continuer ce travail et d’obtenir encore plus de résultats pour les gens partout au Québec.