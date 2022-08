Tout a commencé avec un appel téléphonique.

Et ce dernier a fait en sorte qu’une dame de Vancouver, âgée de 76 ans, a perdu toutes ses économies.



«Je ne comprends pas comment il a fait pour m’avoir», a confié Dianne, une infirmière retraitée, qui a décidé de livrer un puissant témoignage afin de sensibiliser d’autres aînés contre toutes les formes de fraudes. CTV News a décidé de ne pas divulguer le nom de famille de la victime.

Le stratagème du fraudeur

La dame a été contactée, le mois dernier, par un homme lui disant que son neveu était en prison et qu’il avait désespérément besoin d’argent pour payer sa caution.

«Il y avait aussi cette voix qui murmurait en arrière-plan», se souvient Dianne.

«Il m’a expliqué que je devais envoyer environ 2000 dollars. Je suis donc allée retirer de l’argent et je l’ai envoyé par la poste. J’aurais dû réaliser bien avant (qu’il s’agissait d’une fraude)», a ajouté la dame.

Diane raconte avoir reçu plusieurs appels par la suite, qui continuaient de lui demander de l’argent, ce qu’elle a fait à cinq reprises. Elle croyait qu’elle était en train d’aider son neveu en difficulté, mais a plutôt été entraînée dans le mensonge d’un fraudeur.

«Ça a fini par me coûter 30 000$ au final, parce qu’il n’arrêtait pas d’appeler», a-t-elle expliqué.

Les appels ont seulement arrêté lorsqu’elle a manqué d’argent.

«Je lui ai dit: "Je n’ai plus d’argent. Vous avez pris tout mon argent". Et je n’ai plus entendu parler de lui après ça.»

Faites attention, préviennent les policiers

Le Service de police de Vancouver a tenu à avertir la population à propos de ces nouvelles fraudes téléphoniques, qui visent les personnes âgées vulnérables.

«Ce qui se passe généralement, c'est qu’une personne en appelle une autre pour l'informer que son proche est en danger, peut-être en prison, et qu'il a besoin d'argent pour la caution», a expliqué la constable Tania Visintin à CTV News.

«Si quelqu’un est en prison, aucun policier, préposé au tribunal ou gendarme ne va vous contacter et vous demander de l’argent pour payer la caution, a-t-elle ajouté. Si jamais vous recevez un appel de ce genre, il s’agit d’une fraude et vous devez immédiatement raccrocher.»

La constable a mentionné que les fraudeurs sont devenus encore plus agressifs et courageux avec le temps, alors que certains vont même jusqu’à frapper aux portes des personnes afin de récolter de l’argent.

«C’est plus inquiétant pour nous, a lancé Mme Visintin, elle qui encourage les familles de parler avec leurs proches et de les sensibiliser contre les fraudes.

Les autorités ont également souligné que les fraudeurs sélectionnent leurs victimes en obtenant leurs informations via les réseaux sociaux.

Cependant, Dianne, qui ne sait toujours pas si elle va un jour ravoir une partie de son argent, ne croit pas que c’est de cette manière qu’elle est devenue la cible d’un fraudeur.

Elle croit qu’elle a été choisie aléatoirement, seulement en répondant au téléphone.

Dianne dit qu’elle ressent de la détresse, du regret et de la peur. Elle s'inquiète également de la façon dont elle paiera les factures.

«Je fais d’horribles cauchemars maintenant. Je n’en faisais jamais avant», a-t-elle conclu.

