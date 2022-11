Elon Musk a assuré l’Ukraine qu’il continuera de financer son accès à un réseau de satellites crucial pour le pays, qui lui permet notamment de communiquer pendant qu’elle se défend contre l’invasion russe, selon un haut responsable ukrainien.

Elon Musk «m’a dit personnellement qu’il continuera de soutenir l’Ukraine en continuant d’offrir les services de Starlink», a affirmé mercredi le vice-premier ministre et ministre de la Transition numérique ukrainien, Mykhailo Fedorov, en entrevue avec l’Associated Press.



«Nous n’avons aucun problème pour l’instant avec Starlink», a insisté M. Fedorov.

Le mois dernier, un tweet de M. Musk a laissé planer le doute sur le fait que SpaceX allait continuer d’offrir son système Starlink en Ukraine. Le réseau se compose de 2200 satellites en orbite basse qui offrent l’accès à l’Internet à plus de 150 000 stations terrestres ukrainiennes.

Le patron de l’entreprise américaine avait souligné qu’il coûtait à SpaceX 20 millions $ US par mois pour maintenir fonctionnels les systèmes de communications ukrainiens.

À lire également :

Il a également noté que son entreprise doit créer, lancer, entretenir et réapprovisionner de satellites et des stations terrestres. M. Musk, l'homme le plus riche du monde, a dépensé des milliards pour prendre le contrôle de Twitter la semaine dernière.

Des responsables américains avaient déjà confirmé que M. Musk avait demandé au ministère de la Défense de prendre en charge le financement du service fourni par Starlink en Ukraine.

Le rôle de l'Internet par satellite de Starlink est essentiel pour la défense de l'Ukraine. Par exemple, il aide les opérateurs de drones de reconnaissance à cibler les frappes d'artillerie sur les actifs et les positions russes.

Le conflit en Ukraine est la première grande guerre de l'ère numérique en Europe.