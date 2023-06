Il semblerait que deux milliardaires des plus notoires souhaitent en venir au coup. Dans une cage de surcroit. Elon Musk et Mark Zuckerberg ont laisser entendre qu'ils désiraient organiser un combat dans un octogone à Las Vegas.

C'est le journaliste Alex Heat, du média The Verge, qui a d'abord rapporté cette singulière nouvelle.

Cette inusitée histoire débute au moment où le fantasque patron de Twitter et Tesla, Elon Musk, réplique à une série de tweets concernant le plus haut placé de Facebook. Il mentionne serait prêt à l’affronter dans une cage si Zuckerberg l’était aussi.

Mark Zuckerberg n'a pas tardé à répliquer à l'homme le plus riche du monde lui demandant, dans une histoire sur Instagram, de lui envoyer le lieu exact où Musk souhaitait se battre.



Capture d'écran IG | Mark Zuckerberg

«Vegas Octagon», a lancé Musk à son potentiel adversaire sur Twitter.

Il n'est pas tout à fait clair si les deux hommes sont réellement motivés à se taper sur la margoulette ou si l'échange était simplement un échange comique. Chose certaine, Elon Musk affirme avoir une technique de combat spéciale qui se nomme «le morse» et qui consiste à «s'allonger sur son adversaire et ne rien faire».

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing