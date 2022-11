Elon Musk a affirmé dimanche que Twitter suspendrait définitivement tout compte sur la plateforme qui se ferait passer pour un autre.

Le nouveau propriétaire du réseau social a lancé cet avertissement après que certaines célébrités ont changé leur nom d'affichage sur Twitter et ont pris le sien, en réaction à la décision du milliardaire de charger 8 $ par mois pour les comptes certifiés.

«À l'avenir, tous les comptes Twitter se livrant à l'usurpation d'identité sans spécifier clairement la "parodie" seront définitivement suspendus», a écrit M. Musk.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended