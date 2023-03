Elon Musk s’est de nouveau retrouvé au centre d’une controverse cette semaine, alors qu’il s’est moqué de la situation de handicap d’un employé de Twitter, avant de se confondre en excuses.

La saga débute à la fin février 2023. Haraldur Thorleifsson, employé chez Twitter, réalise à son grand désarroi qu'il n'arrive plus à se connecter à son ordinateur pour travailler.

Le natif et résident de l’Islande réalise rapidement que l’accès bloqué à son ordinateur est probablement le résultat d’une nouvelle vague de mises à pied, fréquentes depuis que Musk a pris les rênes de la compagnie.

Le hic: personne n'avait averti Thorleifsson à savoir s'il était toujours employé ou s'il devait commencer à rechercher un nouveau job. Après neuf jours de confusion, Thorleifsson décide d'interpeller directement Elon Musk sur Twitter, espérant trouver des réponses à ses questions. «Peut-être que, si suffisamment de personnes me retweetent, vous me répondrez ici?» écrit-il.

M. Thorleifsson argue que les ressources humaines chez Twitter ne sont pas en mesure de confirmer s'il travaille encore pour la compagnie.

Dear @elonmusk 👋



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here? — Halli (@iamharaldur) March 6, 2023

Le milliardaire fantasque et nouveau propriétaire de Twitter se tourne finalement vers son clavier pour répondre à celui qui est connu sous le pseudonyme de Halli sur la plateforme au logo d'oiseau bleu. Dans un échange surréaliste de tweets, Elon Musk interroge Haraldur Thorleifsson sur ses responsabilités chez Twitter en plus de remettre en question sa situation de handicap. Halli est atteint de dystrophie musculaire.

Hello new friends!



You don't have to like me but I think you're pretty great.



Here is my favorite photo. I like it. But again, you don't need to. pic.twitter.com/OFJab0LG2h — Halli (@iamharaldur) March 7, 2023

«[Halli] a un compte Twitter bien en vue et actif, et il est riche. La raison pour laquelle il m’a confronté en public était d’obtenir une grosse indemnité de départ», lance Musk dans une série de tweets. «D’après ce qu’on m’a dit, il n’a presque pas travaillé ces quatre derniers mois», ajoute-t-il.

«Cet homme (qui jouit de l'indépendance financière) n’a fait aucun travail réel» et «prétend qu’il est en situation de handicap» tout en envoyant une «série de tweets», rédige Elon Musk. «Je n’ai pas beaucoup de respect pour ça.»

Haraldur Thorleifsson confirme pendant sa passe d’armes avec Elon Musk qu’il a reçu un courriel confirmant officiellement qu’il ne travaille plus chez Twitter.

He has a prominent, active Twitter account and is wealthy. The reason he confronted me in public was to get a big payout.



From what I’ve been told, he’s done almost no work for the past four months, middle-management or otherwise.



Despite his claims on Twitter that he did… https://t.co/LGuAlg4Eew — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Le commentaire d'un ex-collègue de Haraldur Thorleifsson, qui salue son éthique de travail «exceptionnelle» ainsi que son talent «hors pair», convainc l'imprévisible patron de Twitter d'aller au fond des choses pour comprendre «ce qui est vrai» dans cette saga.

Après une vidéoconférence avec le principal intéréssé, Elon Musk présente finalement ses plus plates excuses à l'ex-employé. Certaines informations «étaient fausses» et dans certains cas, «vraies, mais insignifiantes», explique-t-il.

I would like to apologize to Halli for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or, in some cases, true, but not meaningful.



He is considering remaining at Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

«Vous aviez parfaitement le droit de me renvoyer. Mais ça aurait été bien de me le faire savoir!» répond l'Islandais d'origine, qui envisage dans un avenir rapproché ouvrir un restaurant au centre-ville de Reykjavik.

Plus de 3000 personnes ont perdu leur emploi chez Twitter depuis qu'Elon Musk a pris le contrôle de l'entreprise, acquise au coût de 44 milliards en avril 2022.

L’homme le plus riche du monde n’en est pas à ses premières frasques sur la plateforme. Il a fait face à une poursuite en diffamation en 2019 pour avoir comparé un plongeur britannique à un pédophile, dans le cadre de l'opération de secours visant à sauver des enfants coincés dans une cave en Thaïlande.

Avec des informations de The Associated Press