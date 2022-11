Des émeutes ont éclaté dans plusieurs villes belges et néerlandaises après la victoire surprise 2-0 du Maroc sur la Belgique lors de la Coupe du monde dimanche.

La police a arrêté une douzaine de personnes après avoir déployé des canons à eau et tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les foules à Bruxelles et huit autres dans la ville septentrionale d'Anvers. Deux policiers ont été blessés dans la ville portuaire néerlandaise de Rotterdam. En fin de soirée dimanche, un calme précaire était revenu dans la plupart des villes concernées.

À lire également : Coupe du monde: Le Maroc renverse la Belgique 2-0

Des dizaines d'émeutiers ont renversé et incendié des voitures, incendié des scooters électriques et bombardé des voitures avec des briques. La police est intervenue après qu'une personne a été blessée au visage, a déclaré la porte-parole de la police bruxelloise Ilse Van de Keere.

Le maire de Bruxelles, Philippe Close, a exhorté les gens à rester à l'écart du centre-ville et a déclaré que les autorités faisaient tout leur possible pour maintenir l'ordre dans les rues. Même la circulation du métro et du tramway a dû être interrompue sur ordre de la police.

«Ce ne sont pas des fans, ce sont des émeutiers. Les fans marocains sont là pour célébrer», a déclaré Close. Il y eut aussi des troubles dans la ville d'Anvers et de Liège.

«C'est triste de voir comment quelques individus abusent d'une situation pour se déchaîner», a déclaré la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.

La police des Pays-Bas voisins a déclaré que des violences avaient éclaté dans la ville portuaire de Rotterdam, des agents anti-émeutes tentant de briser un groupe de 500 supporters de football qui ont bombardé la police de feux d'artifice et de verre. Les médias ont fait état de troubles dans la capitale Amsterdam et à La Haye.

La victoire du Maroc a été une surprise majeure lors de la Coupe du monde et a été célébrée avec enthousiasme par les supporters d'origine marocaine immigrée dans de nombreuses villes belges et néerlandaises.