L’influenceur américain Andrew Tate a provoqué l’écologiste Greta Thunberg sur Twitter, mardi, disant qu’il détenait 33 luxueux véhicules à essence et qu’il comptait en acheter plusieurs autres.

«Ce n’est que le début», a écrit l’influenceur, qui a demandé à la militante de lui faire parvenir son adresse courriel afin qu’il puisse lui envoyer la liste complète de sa collection de voitures et de «leurs énormes émissions de CO2 respectives».

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU