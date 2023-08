De nouvelles données de la société de recrutement Robert Half montrent qu'un peu plus de la moitié des responsables de recrutement considèrent que le lieu de travail idéal d'une équipe est une combinaison de travailleurs à distance et de travailleurs au bureau.

L'enquête a révélé que 54 % des responsables du recrutement interrogés estiment qu'un arrangement hybride était la situation idéale.

Ce résultat est à comparer aux 49 % de professionnels interrogés qui pensent que la situation idéale est une combinaison de travailleurs à distance et de travailleurs au bureau.

Le sondage a également révélé que 38 % des gestionnaires d'embauche considéraient que la situation idéale était que tous les employés travaillent au bureau, alors que 28 % des professionnels considéraient que c'était la situation idéale.

Huit pour cent des responsables du recrutement et 22 % des professionnels interrogés considèrent que tout le monde travaille à distance.

Le rapport s'appuie sur un sondage en ligne réalisé auprès de 1373 responsables du recrutement entre le 4 et le 13 mai et auprès de 1 148 travailleurs entre le 4 et le 30 mai.