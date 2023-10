Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a rejeté dimanche un projet de loi qui aurait mis des préservatifs gratuits à la disposition de tous les élèves des écoles secondaires publiques, prétextant que cela était trop cher pour un État avec un déficit budgétaire de plus de 30 milliards de dollars.

La Californie comptait environ 1,9 million d'élèves du secondaire inscrits dans plus de 4000 écoles l'année dernière, selon le ministère californien de l'Éducation.

«Ce projet de loi créerait un mandat non financé pour les écoles publiques qui devrait être pris en compte dans le processus budgétaire annuel», a écrit M. Newsom dans un message expliquant pourquoi il a opposé son veto au projet de loi, connu sous le nom de projet de loi 541 du Sénat.

Ce projet de loi aurait obligé toutes les écoles publiques de la neuvième à la douzième année à mettre gratuitement des préservatifs à la disposition de tous les élèves dans le cadre de programmes éducatifs ou de santé publique.

Et cela aurait rendu illégal pour les détaillants de refuser de vendre des préservatifs aux adolescents.

La sénatrice Caroline Menjivar, démocrate de Los Angeles et auteure du projet de loi, avait soutenu que le projet de loi aurait aidé «les jeunes qui décident de devenir sexuellement actifs à se protéger eux-mêmes et leurs partenaires (des infections sexuellement transmissibles), tout en supprimant les obstacles» comme la honte d'acheter des préservatifs qui peut conduire à des relations sexuelles non protégées.

M. Newsom a déclaré que les programmes augmentant l’accès aux préservatifs sont «importants pour soutenir l’amélioration de la santé sexuelle des adolescents». Mais il a déclaré que ce projet de loi était l'une des nombreuses mesures adoptées cette année par les législateurs qui, une fois additionnées, ajouteraient 19 milliards de dollars de coûts au budget de l'État.

« Alors que notre État est confronté à un risque économique persistant et à une incertitude en matière de revenus, il est important de rester discipliné lors de l’examen de projets de loi ayant des implications budgétaires importantes, comme cette mesure», a déclaré M. Newsom.