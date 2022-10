En cas de balayage de la Coalition avenir Québec (CAQ) le soir du 3 octobre, ce que prévoient tous les sondages depuis des mois, le chef conservateur Éric Duhaime craint que François Legault se montrera plus arrogant et condescendant que jamais.

Le premier ministre sortant est selon lui «déjà arrogant et méprisant», alors une victoire écrasante de son parti lundi, qui lui assurerait la quasi totalité des sièges à l'Assemblée nationale, n'augurerait rien de bon en termes démocratiques, a-t-il commenté vendredi, en point de presse sur le site de son local électoral de la circonscription de Chauveau, où la victoire semble loin d'être acquise pour lui.



Le plus récent sondage, publié vendredi, commandé par Le Soleil et le FM93 à la firme Segma Recherche, indique qu'il aurait huit points d'arrière sur son rival caquiste, le député sortant Sylvain Lévesque. Le sondage a été mené par téléphone auprès de 510 personnes entre le 26 et 28 septembre, avec une marge d'erreur estimée à 4,3 %.

À lire également: Dernier droit: Éric Duhaime deuxième dans Chauveau

Tous les sondages des derniers mois prévoient que la CAQ pourrait espérer récolter près d'une centaine des 125 sièges du parlement, laissant des miettes à se partager entre quatre partis d'opposition.

Ce scénario «m'inquiète pour l'avenir et la démocratie québécoise», a-t-il dit, persuadé que si le vote d'une majorité d'électeurs ne se reflète pas en sièges au parlement, il s'ensuivra une perte de confiance de la population envers ses institutions.

«Si les deux tiers des gens votent contre le gouvernement et que le gouvernement a la plus forte majorité de l'histoire, on a un maudit problème», a-t-il fait valoir, car de nombreux électeurs auront le sentiment que leur vote «n'a servi à rien».

De plus, une forte victoire de la CAQ aurait selon lui un impact sur le style de gouvernance de M. Legault, qui deviendra «encore plus arrogant et condescendant» dans un deuxième mandat qu'il pouvait l'être dans le passé.

Dans Chauveau, il mettra les bouchées doubles au cours des prochains jours pour «faire sortir le vote» conservateur. «C'est la sortie de vote qui va faire si on va gagner ou on va perdre le 3 octobre», a-t-il dit, lançant un appel aux bénévoles intéressés à lui donner un coup de main. Il a aussi expédié une lettre à tous les électeurs de Chauveau.

Il s'est quand même montré «très confiant» de l'emporter lundi soir, misant sur «la prime à l'urne».