Une manifestation contre l'enseignement du concept d'identité de genre à l'école s'est déroulée mercredi matin aux coins des rues McGill et Sherbrooke, dans le centre-ville de Montréal. D'autres rassemblements du genre avaient lieu mercredi dans plusieurs autres villes au Canada. À Montréal, comme ailleurs, les participants ont par ailleurs été accueillis par une contre-manifestation.

Plus tôt en matinée, plusieurs dizaines de personnes munies de banderoles et d'affiches pro-LGBTQIA+ étaient réunies devant le bureau du premier ministre François Legault afin de démontrer leur soutien à la communauté et dénoncer le groupe «1MillionMarch4Children» qui unit des partisans «contre l'idéologie du genre dans les écoles».



Une quarantaine de sympathisants au groupe «1MillionMarch4Children» se sont présentés quelques minutes plus tard. On pouvait voir des affiches aux slogans «Les parents savent le mieux» ou «Garder l'innocence des enfants».

Au plus fort des manifs, on comptait quelques milliers de personnes.



De nombreux agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont présents pour superviser l'évènement. Le SPVM ne rapporte aucune arrestation, ni aucun blessé.

Quelques confrontations verbales plutôt animées ont éclaté entre les deux groupes de manifestants.



Condamnation de Justin Trudeau et Valérie Plante

De nombreux rassemblements se sont tenus un peu partout au pays. Le premier ministre Justin Trudeau à par ailleurs «condamné fermement cette haine et ses manifestations». «Nous sommes solidaires des Canadiens et Canadiennes 2ELGBTQI+ à travers le pays – vous êtes valables et appréciés», a-t-il écrit.

À Montréal, la mairesse Valérie Plante a elle aussi qualifié la «la manifestation anti-LGBTQ+» de «choquante et inacceptable». «Nous ne tolérerons pas les comportements déplacés, discriminatoires ou haineux à leur égard. Montréal est, et sera toujours, une métropole ouverte et bienveillante», a lancé l'élue.

À Ottawa, le maire Mark Sutcliffe a condamné «toute forme de discrimination ou de haine» ajoutant que «les membres de la communauté 2SLGBTQIA+ avaient le droit de vivre sans harcèlement».

«Je respecte le droit de manifester, mais cibler spécifiquement des enfants 2SLGBTQIA+ en raison de ce qu'ils sont n'a pas sa place dans notre ville», a-t-il ajouté.



De son côté, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a souligné que les manifestants qui «dénoncent l'idéologie de genre qui s'infiltre dans les écoles» avaient «raison de s'inquiéter».

Dans un message relayé entre autres sur le réseau X, M. Duhaime a affirmé que les exemples récents «de dérapages» dans les écoles «sont nombreux».

«C’est aux parents de décider des valeurs morales qu’ils souhaitent inculquer à leurs enfants et à eux seuls de décider quel est le meilleur moment pour le faire», a-t-il avancé, demandant aux manifestants de demeurer «ultra-pacifiques».

Qu'est-ce que la «1MillionMarch4Children»?

La manifestation vise ce que les organisateurs appellent «les éléments intrusifs de l'orientation sexuelle et de l'idéologie de genre» dans le système scolaire.

Ils affirment qu'ils ne sont pas opposés à la communauté 2SLGBTQ+, mais ils s'opposent aux systèmes scolaires qui promeuvent les questions 2SLGBTQ+ d'une manière qui, selon eux, va à l'encontre des valeurs et des croyances avec lesquelles ils veulent élever leurs enfants.

La marche est présentée comme un événement multiconfessionnel réunissant des personnes de toutes origines culturelles.

Avec des informations d'Evelyne Alix-Fontaine, de CTV News et de la Presse canadienne