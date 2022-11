Un manifestant a couru sur le terrain, lundi, tenant un drapeau arc-en-ciel et portant un t-shirt bleu Superman avec l'inscription «SAVE UKRAINE» sur le devant et «RESPECT FOR IRANIAN WOMAN» sur le dos lors d'un match de Coupe du monde entre le Portugal et l'Uruguay.

Les responsables de la sécurité ont pourchassé le manifestant et le drapeau a été lâché sur le terrain avant que la personne ne soit escortée. L'arbitre a ensuite ramassé le drapeau et l'a laissé sur la touche, où il est resté quelques instants avant qu'un travailleur ne vienne le récupérer.



Le manifestant a été évacué par un tunnel. Il n'était pas immédiatement clair si la personne faisait face à des accusations ou avait été détenue par la police.

Thierry De Backer, responsable des médias de la FIFA lors du match, a déclaré à l'Associated Press qu'il n'avait «aucune idée» de ce qui était arrivé au manifestant. Les organisateurs qatariens locaux n'ont fait aucun commentaire.



Au cours de la première semaine du tournoi au Qatar, sept équipes européennes ont perdu la bataille pour porter des brassards «One Love» multicolores lors des matchs de la Coupe du monde. Les fans se sont également plaints de ne pas être autorisés à apporter des objets aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole des droits LGBTQ, dans les stades de l'émirat islamique conservateur.



