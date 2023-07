Une tornade a touché terre à Ottawa, jeudi.

Le Service d'incendie de la Ville d'Ottawa a rapporté qu'une tornade a touché le sol dans la région d'Umbra Place à Barrhaven, une banlieue au sud-ouest du centre-ville.

Vers 13h34, le service d'incendie a transmis ce message sur les médias sociaux: «les pompiers font du porte-à-porte dans les pires zones pour vérifier les résidents et couper le gaz et l'électricité sur plusieurs unités. Environ 50 maisons touchées dans la région d'Umbra Place à Barrhaven».



Des arbres ont été endommagés dans le secteur d'Exeter Drive et de Tartan Drive à Barrhaven. Crédit | Natalie van Rooy/CTV News Ottawa

Le Service de police d'Ottawa a indiqué que «l'incident a une grande empreinte et les agents et partenaires travaillent avec diligence pour aider tous ceux qui ont besoin d'aide».



Crédit | Natalie van Rooy/CTV News Ottawa

La police avise les citoyens qu'il peut y avoir des fermetures de routes en raison d'arbres tombés, de fils électriques et de débris.

«Veuillez ne pas appeler le 911 à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence et que vous ayez besoin de la police, des pompiers ou des ambulanciers paramédicaux», a ajouté le Service de police d'Ottawa.



La police d'Ottawa et les pompiers évaluent les dégâts à Barrhaven après qu'au moins une tornade s'est abattue jeudi. Les équipes d'urgence font du porte-à-porte dans le secteur d'Aphelion Court et de Metak Way. | Crédit : Peter Szperling/CTV News Ottawa

À 13h15, Environnement Canada a transmis ce message: «une tornade confirmée se trouve près de Gloucester et se déplace vers le nord-est à 40 km/h.»



Vers 13h30, la Sécurité publique du Québec indiquait que des alertes étaient en cours pour les secteurs de la rivière du Lièvre et de Prescott et Russell.

Avec des informations de CTV News