Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a vanté vendredi matin les progrès «extraordinaires» de la technologie du lithium lors de sa visite dans une usine de recyclage de batterie dans l’est de Montréal.

M. Blinken, qui était flanqué de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, s’est réjoui de la collaboration entre le Canada et les États-Unis dans ce dossier. «C’est le futur, c’est ici et c’est remarquable. Nous avons vu des avancées technologiques extraordinaires […] D’assister à ce résultat qui provient du partenariat entre nos pays et nos compagnies est incroyable».

Mme Joly a pris la parole pour parler de la position du Canada par rapport à la transition verte.



« On le sait que la transition verte a lieu au moment où on parle et elle crée des opportunités à travers le monde et très certainement ici au Québec et au Canada. La demande pour le lithium par exemple pourrait augmenter de 4000% à travers le monde. Le gouvernement du Canada a investi dans une nouvelle stratégie de minéraux critiques. Nous pensons que ça vaut la peine de faire ce pari et d’investir», a-t-elle affirmé.

Par la suite, M. Blinken doit se rendre dans un marché public, puis il répondra aux questions d'étudiants à la Biosphère, un musée sur l'environnement situé dans l'ancien pavillon américain de l'Expo 67.

Le secrétaire Blinken a rencontré jeudi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Il a écrit sur les réseaux sociaux «J'ai rencontré Justin Trudeau à Ottawa pour discuter de nos priorités communes, du renforcement de la compétitivité nord-américaine au soutien de l'Ukraine et d'Haïti. C'est toujours un plaisir de parler de notre étroite amitié et de nos valeurs communes – encore plus en sol canadien.»

Thank you, @JustinTrudeau, for your hospitality. I enjoyed our dinner and productive conversation about our nations’ common values. pic.twitter.com/DAFSdyo09j — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 28, 2022

Cette visite est la première d'Antony Blinken au Canada depuis qu'il est devenu secrétaire d'État.

Avec des informations de La Presse canadienne