Des services en ligne et en succursale de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ont été indisponibles une partie de la journée de lundi en raison de «travaux de maintenance», a indiqué la société d’État à Noovo Info.

Lesdits travaux ont commencé dimanche et étaient prévus au calendrier. Ils devaient se terminer dans la nuit, mais «se sont prolongés au-delà de la période prévue». Les services en ligne ont fini par être de nouveau accessibles en début d'après-midi.

La SAAQ n'a jamais précisé quel était l’objectif des travaux d'entretien.

Après 11h, Noovo Info avait obtenu comme information auprès de la SAAQ que certains services avaient repris en succursale, mais pas tous. Ainsi, les services d'immatriculation et de renouvellement de permis de conduire, notamment, demeuraient indisponibles.

On assure du côté de la SAAQ que la rupture de services n'a eu aucune incidence sur les dossiers des clients.

D'ailleurs, Noovo Info a obtenu des témoignages de citoyens qui ont été priés de retourner chez eux en raison d’une rupture de services en succursale à Québec en matinée.

La SAAQ a connu d’importants déboires au printemps 2023 dans une transition numérique qui s’est soldée par le remplacement de son président-directeur général, Denis Marsolais, par Éric Duucharme.



Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, a essuyé un barrage de critiques en raison de sa gestion du dossier. Il a lui-même admis que le déploiement de SAAQclic, la plateforme de services en ligne de la SAAQ, avait été un fiasco.

Dans son Rapport annuel d’activités 2022-2023, le Protecteur du citoyen a dénoncé les graves problèmes engendrés par la transition numérique de la SAAQ – mais pas que. Encore plus que le fiasco de SAAQclic, on met en lumière de sérieux enjeux d’accès à la ligne téléphonique de la SAAQ, et le fait que le gouvernement Legault avait été mis en garde des problèmes.

Les critiques ont continué avec ces nouveaux ratés du jour. Le Parti libéral (PLQ) déplore que les citoyens «payent le prix encore aujourd'hui» de cette transition numérique cahoteuse. Michelle Setlawke, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Cybersécurité et du Numérique, trouve que c'est «inexcusable» que la SAAQ a sous-estimé la charge de travail de sa transition numérique, ainsi que l’importance pour de nombreux citoyens de pouvoir traiter leurs demandes avec un humain.

«À combien s’élève la facture du fiasco d’Éric Caire jusqu’à maintenant?» a demandé Mme Setlakwe dans un courriel acheminé à Noovo Info.

Lors de l’étude des crédits budgétaires 2023-2024, on apprenait que les coûts de la transition de la SAAQ avait coûté 2,6 millions de dollars en heures supplémentaires. «Six mois plus tard, les ratés de SAAQclic s’accumulent [...] au même rythme que les dollars s’envolent», a illustré Mme Setlakwe.

Avec de l'information de Laurence Royer et de Denis Langlois pour Noovo Info.