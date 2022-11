Près de 200 000 clients d'Hydro-Québec sont incapables de rembourser leurs factures, comme c'est le cas pour Line Chartier.

«Chez Hydro-Québec, on voit que les montants ont augmenté en 2019 et 2022. L'une des raisons c'est parce qu’Hydro-Québec était très clément pendant la pandémie […] Quand on est rendu à 3000$ ou 4000$ de frais d’Hydro, ce sont les frais d’intérêts qui sont assez élevés pour la société d’État», a expliqué Pierre Fortin, président de Jean Fortin et Associés au bulletin Noovo Le Fil 17.

Selon lui, la société d'État devrait baisser ses frais d'intérêts, qui sont beaucoup trop élevés actuellement, pour que les personnes endettées puissent payer les montants dus.

«À la limite ce sont des montants qui peuvent être inclus dans une proposition de consommateur, qui sont vraiment à la limite d'une faillite. […] Mais, si jamais il y a d’autres dettes dont les personnes sont accablées à ce moment-là c’est une dette parmi d’autres, il n’y a pas d’interruption d’électricité et la dette est effacée en bout de ligne», a proposé le syndic autorisé en insolvabilité.

M. Fortin recommande aux personnes endettées de revoir leur budget et d'essayer de retirer «certains excédents», qui serviront à rembourser leurs dettes. «Pour les personnes qui sont plus mal en point, la consolidation d’aide ou la proposition de consommateur peuvent être une solution», a-t-il ajouté.

Cette hausse d'endettement est notamment causée par l'inflation, qui frappe ceux ayant des revenus moins élevés, et par l'augmentation du taux d'intérêt.

«L’inflation touche tout le monde, mais particulièrement ceux avec des revenus moins élevés parce qu’il y a une plus grande part de leur revenu qui va pour leurs besoins de base. Évidemment, plus les besoins de base sont élevés, ça gruge une partie de leur budget. Il y a le taux d’intérêt qui touche particulièrement ceux qui sont propriétaires, particulièrement ceux dont leurs hypothèques vient à échéance et sont à taux variable. Et, il y a une augmentation de l’endettement […] par les cartes de crédit», a souligné l'expert au bulletin Noovo Le Fil 17.

Voyez l'analyse de Pierre Fortin avec l'animatrice Marie-Christine Bergeron dans la vidéo.