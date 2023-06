La Commission des droits de la jeunesse a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête après avoir été informée, via différents médias, que des enfants de moins de 5 ans pris en charge par la DPJ auraient dû dormir dans des pièces sans fenêtre, à Saint-Jérôme.

En raison de la gravité des informations alléguées dans les médias, la Commission craint à des lésions de droits en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.



«L'enquête vise à vérifier si les faits allégués sont véridiques et si les droits des enfants ont été respectés. Elle a aussi pour but de s'assurer que des mesures soient prises afin qu'une telle situation ne se reproduise pas», souligne-t-on par voie de communiqué de presse.

La chaîne de radio CIME rapporte dans un article que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a révélé que des lits de fortune ont été aménagés dans un salon et une salle de jeu du pavillon l'Odyssée du Centre de réadaptation de Saint-Jérôme.

En réponse au média, le CISSS des Laurentides a confié être en situation d’engorgement et a promis d'ouvrir une unité de débordement.

Le déroulement de l’enquête de la Commission demeurera confidentiel. Seules les conclusions et les recommandations seront rendues publiques.