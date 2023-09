Prévoyez vos déplacements cette fin de semaine: des entraves majeures seront mises en place à de nombreux endroits sur le réseau routier montréalais.

Alors que débute le long congé de la fête du Travail, Mobilité Montréal informe les usagers de la route que certains secteurs devraient être évités en raison de fermetures dus à des travaux.

Tout d'abord, le pont Honoré-Mercier sera fermé à la circulation en direction de Montréal des samedi à 1h à lundi 5h. Ainsi, la circulation se fera en contresens pour aller sur la Rive-Sud.

En ce qui concerne l'échangeur Saint-Pierre, les automobilistes devront faire un détour puisque la bretelle menant de la R-138 Est à l'A-20 Ouest sera inaccessible, dès samedi 1h. La rouverture est prévue pour lundi 5h.

De plus, on indique que 2 voies sur 3 seront fermées sur la R-138 en direction est entre la rue Clément et l'échangeur. Les travaux dans ce secteur se dérouleront de samedi 7 h à dimanche 23 h.

Finalement, l'A-13 sera condamnée entre la sortie 12 et l'entrée suivante de samedi, de 1 h à 7 h et de samedi 23 h à lundi 5 h.

À noter qu'il y aura une fermeture complète de l’A-40 ouest, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants, A-20 ouest) et l’entrée qui suit.