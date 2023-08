Un nouveau mécanisme de traitement des plaintes et des signalements dans le milieu scolaire entre en vigueur ce lundi au Québec avec l’arrivée en poste du Protecteur national de l'élève.

C’est un avocat, Jean-François Bernier, qui occupe cette nouvelle fonction qui est autonome et externe au réseau scolaire. M. Bernier est un ancien vice-protecteur du citoyen et il a aussi présidé la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

Le Protecteur national de l’élève chapeaute une équipe de protecteurs régionaux de l’élève dont le mandat est de veiller à faire respecter les droits des élèves et de leurs parents.

En matière de traitement de plaintes et de signalements, le mandat du Protecteur national de l’élève couvre l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire de même que l’enseignement à la maison, la formation professionnelle et l’éducation des adultes.

Jean-François Bernier a été nommé Protecteur national de l’élève en juin 2022, par le gouvernement du Québec. On lui a donc donné un an pour jeter les bases conceptuelles et administratives de la nouvelle institution, pour embaucher du personnel surtout dédié au soutien des protecteurs régionaux et pour développer un système informatique pour le traitement optimal des plaintes et des signalements.