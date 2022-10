On se rapproche de plus en plus du jour du vote officiel du 3 octobre 2022. Les chefs des principaux partis multiplient les rencontres avec les citoyens dans différentes régions du Québec ainsi que les entrevues dans les médias, ce vendredi.

Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), rencontrera à son tour la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Son agenda prévoit ensuite une recontre avec des citoyens à Montréal ainsi que sur la Rive-Sud.

Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois amorce sa journée avec un point de presse à l’Auditorium de Verdun. Il sera ensuite à l’émission «La journée est encore jeune», sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première. Il prendre ensuite la route vers Gatineau.

Le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon commencera sa journée dans le Bas-du-Fleuve, à Rimouski, avec une entrevue à la radio locale. Il prendra ensuite le traversier vers la Côte-Nord où il doit offrir des entrevues à la radio en plus de rencontrer des étudiants à Baie-Comeau. Une mêlée de presse aura lieu à Tadoussac. Après quelques arrêts dans Charlevoix, il se dirigera ensuite vers Québec.

Éric Duhaime sera ce vendredi à Québec. Le chef du Parti conservateur du Québec tiendra un point de presse à son local électoral. Il rencontrera ensuite le maire, Bruno Marchand. L’après-midi sera consacré à du porte-à-porte dans sa circonscription, Chaveau, puis la journée se terminera avec un 5 à 7 avec les militants.

À l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, prendra la parole en tant que premier ministre sortant. Il sera à Saint-Marc-de-Figuery, en Abitibi, pour une activité de commémoration.

M. Legault poursuivra ensuite sa campagne en Abitibi-Ouest avec un dîner militant, suivi d’une mêlée de presse. Il visitera ensuite des centres communautaires dans la circonscription d’Ungava.

Avec des informations de La Presse canadienne