Le ministre de la Santé Christian Dubé sera accompagné mercredi par le directeur national de santé publique, Dr Luc Boileau, à l’occasion d’une mise à jour nationale sur les maladies respiratoires infectieuses et la situation dans les urgences au Québec.

Le nombre de décès liés à la COVID-19 demeure élevé, alors qu’on ajoutait au moins 12 décès au bilan total depuis la pandémie. Les hospitalisations liées à la COVID demeurent toutefois stables dans les différents hôpitaux de la province.

Mardi avant midi, un rapport confirmait que le Canada était officiellement entré dans une épidémie de grippe.

La mise à jour des autorités, prévue à 10h à Québec, survient au moment où le virus respiratoire syncytial (VRS) gagne du terrain dans la population pédiatrique.

Lors du dernier point de presse, M. Dubé et Dr Boileau proposaient une approche «plus intégrée» face aux maladies respiratoires infectieuses. Cette approche mettait fin à l’isolement obligatoire de cinq jours en cas d’infection. On recommandait toutefois à la population de rester chez soi et de porter un masque dans les espaces publics dès l’apparition de symptômes, peu importe la maladie respiratoire.

Mardi, le premier ministre François Legault a laissé entendre que le retour du masque obligatoire n'était pas envisagé à court terme. «Il n'est pas question de réintroduire de façon obligatoire» le port du masque dans les lieux publics, a-t-il commenté.