La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) affirme que des employés de soutien scolaire pensent à quitter le réseau, et ce, en «grand nombre» alors qu’ils affirment être «surchargés et épuisés».



Le personnel de soutien scolaire interpellera d’ailleurs le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, ce jeudi vers midi alors que des manifestants seront présents devant ses bureaux à Lévis.

Du côté syndical, des représentants du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches et de la FEESP-CSN seront sur place.

La manifestation vise à dénoncer, entre autres, la situation précaire de plusieurs membres du personnel de soutien, les heures insuffisantes et les ratios personnels/élèves non respectés.

Il s’agit de facteurs «qui nuisent à la rétention du personnel», selon la FEESP-CSN.

Le gouvernement du Québec est actuellement en négociation avec les représentants du secteur de l'éducation et de la santé dans l'espoir d'en arriver à une entente sur le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic.

Québec annonçait d'ailleurs le 17 mai dernier avoir déposé une bonification de ses offres monétaires en éducation et en santé.

Les employés de soutien scolaire affirment aussi être victimes de violence.

Par exemple, un récent sondage de la FEESP-CSN mené auprès du personnel de soutien et d’entretien du Centre de services scolaire des Samares dans Lanaudière et publié le 23 mai dernier, indique que 45 % des répondants affirment avoir vécu de la violence psychologique de la part d’élèves et 41 % affirment avoir vécu de la violence physique de la part d’élèves.

Même son de cloche, entre autres, pour les deux centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue.

« Les résultats sont inquiétants. Le personnel de soutien scolaire des Samares est épuisé, surchargé et victime de violence. Pas étonnant qu’une bonne partie de nos membres pensent à quitter leur emploi en grand nombre», a affirmé Isabelle Dussault, présidente du Syndicat du personnel de soutien scolaire de Lanaudière (CSN) et vice-présidente du Conseil central de Lanaudière – CSN.

Le secteur scolaire de la FEESP-CSN regroupe 37 syndicats représentant plus de 35 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones.