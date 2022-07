Éric Duhaime a dévoilé, mardi, le slogan du Parti conservateur du Québec (PCQ) en vue de la prochaine campagne électorale: «Libres chez-nous».



Faisant référence au slogan de Jean Lesage lors des élections de 1962, «Maîtres chez-nous», qui visait à ce que la province ne dépende plus du Canada, le PCQ a expliqué que les citoyens souhaitent désormais être «plus libres chez eux, à l’intérieur du Québec».

À lire également:

Le chef du PCQ a expliqué par voie de communiqué toute la signification derrière ce nouveau slogan.

«"Libres chez-nous!", c’est respecter davantage la liberté de choix de chaque individu, plutôt qu’un gros gouvernement qui impose ses choix, a déclaré M. Duhaime. Alors que les aspirations du Québec étaient d’abord collectives, elles sont de nos jours plus individuelles et personnelles. On est animé par la même volonté d’améliorer la vie des Québécois, mais on veut le faire dans nos propres vies d’abord pour que s’additionnent les changements, plutôt que d’imposer le changement à partir d’en-haut.»



Crédit photo: Parti conservateur du Québec

Accompagné de candidats conservateurs de la région de Québec, M. Duhaime a notamment promis des travailleurs plus libres avec plus «d’argent dans leurs poches» grâce à plusieurs baisses d’impôt et des patients plus libres «dans un système de santé plus efficace, avec une assurance publique universelle».

Le PCQ a également proposé «des parents plus libres», pouvant choisir leur garderie en raison du manque de places dans les CPE et des «Québécois plus libres», qui n’auront à ne plus dépendre du pétrole étranger.

Pour la région de Québec, Éric Duhaime souhaite l'implantation d'autobus gratuits, lui qui s’est une fois de plus opposé au projet de tramway, le qualifiant «d’inutile» et qu’il «coûte les yeux de la tête».