Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, estime que le député caquiste Sylvain Lévesque devrait être suspendu de ses fonctions de deuxième vice-président de l’Assemblée nationale pendant que la Commissaire à l'éthique et à la déontologie mène une enquête à son sujet.

La commissaire Ariane Mignolet a ouvert une enquête à propos de M. Lévesque, lundi, à la suite d'une demande du député solidaire Vincent Marissal.

M. Marissal a affirmé avoir des motifs raisonnables de croire que M. Lévesque aurait commis un manquement à l'article 36 du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale.

Plus précisément, il soupçonne le bureau de circonscription de M. Lévesque d'avoir utilisé une adresse courriel de l'Assemblée nationale pour «mousser les activités de financement partisanes de la Coalition avenir Québec».

Dans un communiqué publié mardi matin, M. Duhaime a soutenu que M. Lévesque «n’a plus la nécessaire impartialité et crédibilité pour assumer ses fonctions de vice-président, tant et aussi longtemps qu’une enquête est ouverte au sujet de ses actions partisanes», ce pour quoi il devrait être suspendu de ce rôle.

La semaine dernière, Radio-Canada rapportait qu'une employée du bureau de Chauveau, circonscription où M. Lévesque est député, avait proposé à une citoyenne qui voulait faire cheminer son dossier de payer pour rencontrer un ministre.

Au bureau du whip en chef du gouvernement, on a répondu qu'«en aucun cas» la CAQ demandait aux citoyens de participer à des cocktails de financement pour pouvoir rencontrer des élus.

La commissaire à l'éthique a toutefois jugé qu'il y avait matière à enquête.

Aux dernières élections générales, en octobre 2022, M. Lévesque a été élu avec 46,84 % des appuis dans Chauveau, terminant devant M. Duhaime. Le chef conservateur avait obtenu la faveur de 31,84 % des électeurs de cette circonscription.