Advenant que le Parti conservateur du Québec forme le prochain gouvernement, son chef, Éric Duhaime, mettrait sur pied une commission parlementaire pour réviser la Loi sur les véhicules hors route, a-t-il annoncé dimanche à La Tuque.

M. Duhaime suggère notamment de rehausser la vitesse maximale permise de 50 à 70 km/h pour les véhicules tout-terrain (VTT) et de 70 à 90 km/h pour les motoneiges.



«La réglementation ne suit pas la pratique et les avancées technologiques des VTT. Il faut moduler la vitesse en fonction des conditions des pistes, tout en s'assurant une sécurité adéquate», explique-t-il.

DOSSIER | Élections Québec 2022

Il pointe aussi certaines incongruités, selon lui, de la Loi sur les véhicules hors route, comme l'interdiction de circuler sur un chemin public, y compris le traverser, sauf sur des sentiers balisés.

«Il faudrait mettre le VTT sur une remorque pour traverser la rue, dit-il. Vous comprenez qu'il n'y a personne qui fait ça.»

«On veut vraiment ramener ça sur le plancher des vaches et voir ce qui est sécuritaire évidemment, mais aussi ce qui va aussi être plus simple et plus facile pour les usagers», ajoute-t-il.

M. Duhaime souhaite aussi permettre des remorques plus longues, alors que leur taille est présentement limitée à 1,5 mètre.

Il mentionne également l'homologation des nouveaux véhicules électriques, comme les côte-à-côte, les scooters et les trottinettes.

«On veut s'assurer que la réglementation soit à la fine pointe des développements technologiques», précise-t-il.

M. Duhaime ajoute que cette commission parlementaire pourrait étudier les permis d'immatriculation et les assurances pour les motocyclistes, «qui ont toujours été problématiques».