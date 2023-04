La pression s'accentue sur le ministre Éric Caire. Le chef conservateur, Éric Duhaime, veut le forcer à quitter son siège en raison du recul de son gouvernement sur le troisième lien.

Entouré par une cinquante de partisans, M. Duhaime a annoncé lundi qu'il lançait un site internet et une pétition pour réclamer la tête du député de La Peltrie.



«Quand il était dans l'opposition, il aimait ça se faire qualifier de shérif. (...) Aujourd'hui on a un message pour le shérif Caire. Le shérif n'est pas au-dessus des lois et il va falloir qu'il goûte à sa propre médecine», a lancé le chef conservateur devant le bureau de circonscription de M. Caire.

Les conservateurs veulent s'inspirer du projet de loi déposé par Éric Caire en 2011, qui aurait permis aux citoyens d'une circonscription de destituer un élu avec une pétition obtenant une majorité de signatures.

Selon Élections Québec, il y a quelque 61 000 électeurs inscrits dans ce comté. Les conservateurs doivent donc obtenir environ 30 500 signatures pour atteindre leur objectif.

Éric Duhaime invite aussi ses militants à plusieurs actions afin de mettre «une pression insoutenable» sur Éric Caire.

«On va être intraitable. On va être sur toutes les tribunes. On va être dans le porte-à-porte. On va envoyer des dépliants. On va être à l'épicerie et au centre d'achats. Vous allez nous voir partout. On va faire de l'affichage. On va tout faire pour qu'il soit forcé de démissionner», énumère le chef conservateur.

Éric Caire, qui était un ardent défenseur du troisième lien, avait dit, en 2017, qu'il démissionnerait si la CAQ reculait sur ce dossier.

Après la volte-face de son gouvernement la semaine dernière, le député de La Peltrie a plutôt décidé de conserver son siège et d'aller expliquer la décision à ses électeurs.

Une autre pétition lancée la semaine dernière demande également la démission d'Éric Caire. Son créateur, le partisan conservateur Jim Légaré, a toutefois décidé de la fermer afin que les efforts soient concentrés vers la pétition du parti. Elle a été signée par 7500 personnes.

«J'ai gardé la liste. J'irai la porter en main propre à Éric Caire prochainement», a assuré M. Légaré.

Au moment de publier, le bureau d'Éric Caire n'avait pas répondu à la demande de réaction de La Presse canadienne.