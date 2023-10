Un site Web a été créé afin de réclamer la démission du chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime. Les initiateurs de cette page – dont l’identité n’est pas dévoilée – jugent que «le mouvement conservateur mérite mieux».

Les auteurs de la page - qui se définissent comme «des membres du PCQ» - affirment «douter des aptitudes d’Éric Duhaime à garder les rênes du PCQ».

Parmi les arguments pour appuyer la demande de démission, les auteurs soulèvent le fait qu’Éric Duhaime serait «terrible en débat» alors que «l’aptitude à défendre ses idées lors de débat est une qualité cruciale pour tout leader.»

«Éric Duhaime, malgré sa facilité à s’exprimer au micro, en particulier lorsqu’il est maître de cérémonie, a laissé une impression décevante à l’issue des débats télévisés de l’automne 2022», peut-on notamment lire sur le site internet.

Les gens qui réclament la démission d’Éric Duhaime jugent également que ce dernier est «un chef qui s’entoure mal».

«Les tumultes et les dissensions sont devenus le leitmotiv de l’ère Éric Duhaime, laissant le Parti conservateur du Québec (PCQ) en proie à des crises perpétuelles, aussi bien avant qu’après les élections d’octobre 2022», soutiennent les auteurs du site.

«Par delà les ressources financières, dont la rareté a pu un temps servir d’alibi à ces difficultés, il est manifeste que l’incapacité de Duhaime à rassembler une équipe compétente est au cœur du problème», ajoutent-ils.

On lui reproche aussi de s'accrocher à son salaire de 135 000 dollars par année.

«C'est le salaire que se verse Éric Duhaime pour ne pas avoir été en mesure d'élire un seul député à l'Assemblée nationale», peut-on lire.

Lors des élections générales du 3 octobre 2022, le PCQ a récolté près de 13 % des votes, mais aucun candidat n'est parvenu à remporter une circonscription.

Interrogée pour obtenir une réaction, l'équipe d'Éric Duhaime remet en doute la crédibilité d'un tel site Web.

«Quel militant conservateur attaque le leadership de notre chef? S’agit-il plutôt d’un adversaire politique du Parti conservateur du Québec qui se cache derrière un site web anonyme?», a fait savoir par courriel à Noovo Info Cédric Lapointe, attaché de presse du chef du Parti conservateur du Québec

Des aspirants chefs ?

Le site web présente par ailleurs un sondage en ligne afin de faire connaître qui serait la meilleure personne pour remplacer Éric Duhaime à la tête du PCQ. Les noms de Jacinthe-Eve Arel, Alexandre Cormier Denis, Jonathan Poulin et Marie-Josée Hélie circulent.

Mme Arel a par ailleurs affirmé à Noovo Info qu'elle n'a pas été consultée avant d'apparaître sur le site.

«Je trouvais le site web farfelu et non sérieux. J’ai mentionné que je n’ai aucun intérêt à la chefferie du PCQ», a-t-elle fait savoir.



«Je suis très à l’aise dans mon rôle d’observatrice politique et j’aime la liberté de parole que ça me permet. Par conséquent, je n’ai aucune intention d’adopter une posture militante pro ou anti Duhaime. Par contre, cette manière d’essayer de nuire à Éric Duhaime ou le PCQ me pue au nez. C’est une façon de faire qui m’écoeure», ajoute Mme Arel.

L'ancienne candidate conservatrice dans Taschereau Marie-Josée Hélie, quant à elle, n'entend pas à rire. Elle a envoyé deux mises en demeure au site internet pour utilisation frauduleuse de son nom et de son image. «Et la minute qu'on découvre qui est derrière ce site, je vais intenter des poursuites», assure-t-elle.

«J'ai pris connaissance du site en question. Personnellement, j'y accorde autant d'importance que l'horoscope dans ma revue de presse. En Beauce, on a l'habitude de dire ce qu'on pense, mais à visage découvert. Les anonymes gérants d'estrade, on a autant besoin de ça qu'un tramway à Saint-Georges de Beauce», a pour sa part fait savoir Jonathan Poulin .



L'ancien candidat conservateur dans La Peltrie, Stéphane Lachance, affirme ne pas être surpris de voir qu'il y a de la grogne au sein du parti. «Il y a des gens qui ne sont pas contents de comment le parti est géré et ça va se dire en pleine face au congrès», affirme-t-il.

Bien qu'il assure avoir encore confiance dans le leadership de M. Duhaime, il croit qu'il y a place à beaucoup d'amélioration. «Si le PCQ veut demeurer et prospérer, il faut un meilleur professionnalisme», soutient M. Lachance.

Le congrès national du Parti conservateur du Québec aura lieu les 18 et 19 novembre prochain. Éric Duhaime devrait faire face à un vote de confiance.

Noovo Info a tenté de joindre par courriel les auteurs du site Web «duhaimedemissionne.net» afin d'en connaître un peu plus sur leur motivation et sur qui ce cache derrière cette initiative. Aucune réponse n'a été reçue au moment d'écrire ses lignes.

Avec des informations de Jean-Simon Bui, Noovo Info et de La Presse canadienne.

«Note de la rédaction : Le titre d'origine de ce texte était «Des militants du PCQ réclament la démission d’Éric Duhaime». Le terme «militants» était employé alors que le site Web en question dans cet article inscrit «Joignez-vous au regroupement des membres du PCQ pour la démission d'Éric Duhaime». Il s'avère qu'il n'a pas été possible de vérifier hors de tout doute que le site Web était bel et bien la création de militants du PCQ. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.»