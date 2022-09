Le Parti libéral du Québec (PLQ) a republié son cadre financier et a corrigé son erreur qui s'était glissée dans les documents. Les libéraux ont sous-estimé près de 16 milliards de $ dans le calcul de la dette brute.

Plus tôt ce matin, on a appris que le PLQ avait sous-estimé la dette de 12 milliards de $. Finalement, lors de la mise en ligne de la nouvelle version du cadre financier, en fin d'après-midi mercredi, le montant a été majoré.

«Effectivement, j'ai fait une erreur, je l'admets mais sachez aucun engagement du Parti libéral ne va changer pour autant», a expliqué le président de la campagne libérale et ex-ministre des Finances, Carlos Leitao. «Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait cette erreur»

Ce dernier avait expliqué que le parti a manqué de temps et de ressources au moment de produire les documents. Il a toujours joui d’une grande crédibilité en matière de finances publiques et il est d’avis que sa réputation ne sera nullement entachée par cette bourde, qui survient au beau milieu de la campagne électorale.

Dossier | Élections 2022

Sa crédibilité personnelle n’en sera pas égratignée et la confiance des électeurs envers le PLQ, qui se présente comme «le parti de l’économie», non plus, a assuré M. Leitao, mercredi après-midi, en mêlée de presse.

Accompagné par son collègue Marc Tanguay, M. Leitao, qui a choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat, avait convoqué les médias pour corriger le tir et sauver l’image du parti, après la publication d’un texte du journaliste Francis Vailles, paru le jour même dans La Presse, à propos de l’erreur de calcul majeure figurant dans le cadre financier des libéraux, censé former l’assise de leur plan de match s’ils formaient le prochain gouvernement le 3 octobre.

Une version corrigée du cadre financier devrait être disponible très rapidement sur le site web du parti, a dit M. Leitao, qui n’a pas cherché à se défiler, reconnaissant d’emblée l’erreur de calcul, tout en cherchant à en minimiser l’impact éventuel auprès des électeurs.

«Nous avons mis nos efforts sur le calcul de nos engagements», a expliqué l’ex-ministre, négligeant l’impact des mesures inscrites au cadre financier sur le calcul de la dette publique. Résultat: la dette brute a été sous-estimée par les libéraux de 12 milliards $.

«Probablement, on a été trop vite», au moment de calculer la dette brute, a concédé M. Leitao, ajoutant que le calcul de la dette du Québec est la chose «la plus complexe» qu’on puisse imaginer.

«Je n’ai pas 35 fonctionnaires pour m’aider à faire ça. Nous sommes deux personnes», a-t-il dit, pour justifier l’erreur commise, sans blâmer qui que ce soit.

Le PLQ calculait que sous sa gouverne la dette brute du Québec atteindrait 240,6 milliards $ au terme du prochain mandat, alors que ce sera 252,6 milliards $, donc 12 milliards $ de plus.

MM. Leitao et Tanguay ont insisté pour dire que l’erreur ne changeait rien au fait que le ratio dette-PIB diminuerait quand même avec un gouvernement libéral, que les versements au Fonds des générations seraient faits comme prévu et que les engagements annoncés dans le cadre financier demeureraient valides dans la nouvelle version du document.

Les libéraux se sont basés sur le rapport préélectoral du ministère des Finances présenté le 15 août pour élaborer leur cadre financier. Ils ont été les premiers des cinq partis à rendre public leur cadre financier, le 4 septembre.

Le cadre financier libéral prévoit des dépenses de 29 milliards $ dans le prochain mandat, dont 40 % consacrées aux baisses d’impôts et de taxes, le reste servant à aider les contribuables à minimiser l’impact de la hausse continue du coût de la vie.

Le chef conservateur, Éric Duhaime, qui présentait lui-même son cadre financier mercredi, a jugé «ironique» que la cheffe libérale, Dominique Anglade, avait mis en doute son droit d’être candidat au poste de premier ministre parce qu’il n’avait pas payé plusieurs comptes de taxes, alors que le PLQ affiche une erreur de plusieurs milliards dans son cadre financier. Mais il juge que Mme Anglade «a le droit de se présenter, même si elle a fait une erreur de 12 milliards $ dans son cadre financier», a-t-il commenté.

Avec les informations de Fanny Lachance-Paquette pour Noovo Info.