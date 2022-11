Les abonnés de Twitter sont nombreux à se demander depuis vendredi matin ce qui arrivera du réseau social comptant plus de 238 millions de membres, et ce, à la suite d'une mystérieuse publication.

En effet, tard jeudi soir, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a publié sur sa page une photo d'une pierre tombale sur laquelle on peut voir le logo de Twitter.

Il n'en fallait pas plus pour que la communauté de l'oiseau bleu s'emballe, ce qui semble plutôt amuser Elon Musk selon un commentaire : «Un nombre record d'utilisateurs se connectent pour voir si Twitter est mort, ce qui ironiquement le rend plus vivant que jamais !»

Record numbers of users are logging in to see if Twitter is dead, ironically making it more alive than ever!

Fait à souligner, le site Downdetector rapporte plusieurs signalement concernant des problèmes avec Twitter au cours des dernières 24 heures. Les problèmes signalés toucheraient principalement le site Internet.

Plus tôt dans la journée de jeudi, de nombreux employés, dont des ingénieurs et des employés spécialisés ont claqué la porte de Twitter après que le milliardaire ait demandé un engagement total envers la compagnie.

Elon Musk a demandé à ses employés «de s'investir à fond ou de partir en empochant une indemnité ».

À ce jour, plusieurs employés ont annoncé publiquement, sur Twitter, leur intention de démissionner.

On ignore toutefois combien de personnes ont choisi volontairement de quitter l'entreprise alors que plusieurs ont été licenciés dans les dernières semaines alors qu'Elon Musk s'est départi de la moitié des 7 500 employés à temps plein de la plateforme. Il a également licencié un nombre indéfini de pigistes.

De nombreux membres de la haute direction se sont fait montrer la porte. Le licenciement massif a notamment touché les employés canadiens de Twitter.

Par ailleurs, la politicienne et activiste américaine, Alexandria Ocasio-Cortez, a publié un message en soutien aux employés de Twitter.

«Un salut particulier à tous les travailleurs de Twitter. Vous avez tous construit un lieu vital de connexion et méritiez tellement mieux. Des millions de personnes apprécient l'espace que vous avez construit et le travail acharné qui y a été consacré. Merci.»

Shout out to all the workers at Twitter. You all built a vital place for connection and deserved so much better.



Millions of people appreciate the space you built and the hard work that went into it. Thank you 💙