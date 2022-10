L’argent peut être compliqué et il est facile de développer une frustration et des craintes à ce sujet, alors que la hausse du coût de la vie a des impacts énormes sur nos portefeuilles.

Mais selon Robyn Thompson, experte en économie et conseillère en gestion de patrimoine de Toronto, il existe des moyens de créer une relation positive avec notre argent.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Nous avons tous besoin d’argent, nous avons tous besoin d’être en mesure de profiter de notre vie. Alors, il faut y penser différemment», a-t-elle lancé en entrevue à CTV News.

Mme Thompson a voulu biser les «mythes monétaires» et a expliqué comment les Canadiens peuvent changer leur façon de penser à propos de l’argent.

En voici quelques-uns:

«Le crédit est mauvais»

L’experte a souligné qu’un crédit n’est pas une bonne ni une mauvaise chose: cela dépend simplement d’où vous en êtes dans votre vie financière.

Alors qu’un crédit peut permette d’emprunter de l’argent pour investir dans quelque chose qui prendra de la valeur, comme une maison ou des études, il peut également entraîner de mauvaises dettes chez une personne qui achète des choses à crédit qui ne prendront pas de la valeur, tels que des vêtements ou un voyage.

«Quand vous pensez au crédit, pensez à votre situation. Est-ce que cet achat va vous aider ou vous être bénéfique? D’ailleurs, tenez-vous loin des cartes de crédit avec un haut taux d’intérêt», a ajouté Mme Thompson.

«Donc, comprenez quels sont les bénéfices de votre crédit et ne tombez pas dans le piège de toujours emprunter.»

«Mais je ne suis pas bon avec l’argent»

Mme Thompson a affirmé que c’est une phrase qu’elle entend tout le temps.

Mais ce qui peut être bon pour une personne n’est pas nécessairement bon pour quelqu’un d’autre, ajoute-t-elle.

«Arrêtez de vous demander: “Suis-je suis bon ou mauvais?” Soyez simplement conscient de ce que vous faites avec votre argent», avance la spécialiste économie.

«Vous pouvez investir, vous pouvez faire de l’argent, apprenez simplement ce que vous devez faire.»

«L’argent achète le bonheur»

Contrairement à la croyance populaire, Mme Thompson soutient que l’argent ne fait pas le bonheur.

Selon elle, la chose la plus importante est de trouver la parfait équilibre dans sa vie, soit prendre du temps pour voir ses amis et sa famille au lieu de toujours travailler, et de mettre suffisamment d’argent de côté en cas d’urgence ou de le placer dans un compte d’épargne.

«Il s’agit vraiment de changer d’état d’esprit, de comprendre que l’argent ne peut pas acheter le bonheur, mais qu’il vous permettra tout de même de vous mener vers les choses qui vous rendent heureux», a-t-elle conclu.