Les travailleurs québécois seraient les plus heureux dans leur emploi selon un sondage pancanadien, mais à mesure qu’augmente le coût de la vie, leur optimisme quant à leur salaire s’effrite comme pour ceux des autres travailleurs au pays.

Dans la dernière publication mensuelle de son Indice de bonheur au travail pour 2023, ADP Canada, une entreprise de service de traitement de la paie, les Québécois ont enregistré une note de 6,9 sur 10, la plus haute au pays avec la Colombie-Britannique. Ceci dit, cette note a baissé de 0,1 point en un mois. À l’échelle nationale, le score de bonheur au travail a baissé de 6,8 à 6,6 sur 10 à l’approche du Nouvel An.



L’indice de bonheur au travail des Canadiens par région en décembre 2023

Québec: 6,9/10 (-0,1)

6,9/10 (-0,1) Colombie-Britannique : 6,9/10 (inchangé)

: 6,9/10 (inchangé) Canada atlantique: 6,7/10 (-0,2)

6,7/10 (-0,2) Alberta: 6,6/10 (inchangé)

6,6/10 (inchangé) Saskatchewan et Manitoba: 6,5/10 (-0,3)*

6,5/10 (-0,3)* Ontario: 6,4/10 (-0,3)

Parmi les indicateurs secondaires mesurés par ADP Canada, la rémunération et les avantages sociaux (6,1 sur 10) et l’avancement de carrière (5,9 sur 10) sont ceux qui figurent au plus bas des niveaux de satisfaction des travailleurs, tandis que le pays flirte avec une récession économique en raison des effets de la hausse des taux d’intérêts.

«À mesure que le coût de la vie continuera d'augmenter, l'attention que les employés porteront sur leur rémunération et avantages sociaux augmentera en tandem», a commenté Heather Haslam, vice-présidente du marketing d'ADP Canada, dans un communiqué accompagnant la publication des résultats du sondage.

L’experte souligne cependant un certain optimisme chez les travailleurs pour 2024, surtout en ce qui a trait à la conciliation entre l’emploi et la vie personnelle. Les trois quarts d'entre eux (75%) se disent optimistes quant à la possibilité de prendre du temps de congé, et 72 % partagent un sentiment similaire en ce qui concerne le fait d'avoir une charge de travail gérable à l'approche de la nouvelle année, d’après les résultats du sondage.

Faits saillants de l'indice de bonheur au travail de décembre 2023 au Canada

Score national de bonheur au travail: 6,6/10 (-0,2)*

6,6/10 (-0,2)* Indicateur primaire: 6,8/10 (-0,2)

Indicateurs secondaires:

Équilibre travail-vie personnelle et flexibilité: 6,7/10 (-0,3)*

6,7/10 (-0,3)* Reconnaissance et soutien: 6,4/10 (-0,3)*

6,4/10 (-0,3)* Rémunération et avantages sociaux: 6,1/10 (-0,2)*

6,1/10 (-0,2)* Options d'avancement de carrière: 5,9/10 (-0,2)*

Pour un 11e mois consécutif dans le cadre de cette étude récurrente d’ADP Canada, les baby-boomers seraient la génération la plus heureuse au travail au Canada, avec un indice de bonheur de 6,9 sur 10. C’est un demi-point de plus que la génération X (6,4 sur 10).

Toutes les catégories de travailleurs auraient ressenti une baisse de leur bonheur au travail, d’après le rapport.

Score national de bonheur au travail: aperçu générationnel en décembre 2023 au Canada

Baby-boomers (59 ans et plus): 6,9/10 (-0,3)*

La génération Z (18 à 26 ans): 6,8/10 (-0,1)*

Les milléniaux (27 à 42 ans): 6,5/10 (-0,3)*

La génération X (43 à 58 ans): 6,4/10 (-0,2)*

L'indice de bonheur au travail continuera d'être publié le dernier mercredi du mois, les prochains résultats devant être publiés le mercredi 31 janvier 2024, dit ADP Canada.

Méthodologie: L'Indice de bonheur au travail est mesuré mensuellement au moyen d'un sondage administré par Maru Public Opinion au nom d'ADP Canada et est réalisé par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. L'enquête est menée au cours de la première semaine de chaque mois déclaré à des fins de cohérence et demande à plus de 1 200 adultes canadiens employés sélectionnés au hasard (y compris des employés et des travailleurs indépendants) qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada d'évaluer une série de facteurs liés au lieu de travail, sur une échelle de 1 à 10. Les écarts dans ou entre les totaux par rapport aux tableaux de données sont dus à l'arrondissement.

Les résultats sont pondérés selon l'éducation, l'âge, le genre et la région (et au Québec, la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Il s'agit de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,8 %, 19 fois sur 20.