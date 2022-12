Une nouvelle expérience, utilisant des lasers et un équipement de caméra, a permis à des scientifiques de l’Université du Colorado à Boulder de visualiser des particules en suspension dans l’air, invisibles à l’œil nu, qui sont projetées dans les airs lorsqu’une chasse de toilette sans couvercle est tirée.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Si les chercheurs savent depuis plus de 60 ans que ces minuscules particules sont libérées dans l'air lorsque qu'une chasse d'eau est tirée, les recherches, publiées dans le Scientific reports, sont les premières à pouvoir visualiser directement le phénomène qui mesure à quelle vitesse et à quelle distance les particules se propagent.

Voici la partie préoccupante : ces particules peuvent transporter des agents pathogènes, y compris des bactéries, des virus ou d'autres micro-organismes, qui peuvent provoquer des maladies, ce qui pourrait potentiellement présenter un risque d'exposition dans les toilettes publiques.

Ces minuscules gouttes d'eau peuvent transporter des agents pathogènes comme E. coli, C. difficile, des norovirus et des adénovirus, et bien que de nombreuses études antérieures aient montré que ces agents pathogènes peuvent vivre dans la cuvette des toilettes pendant des dizaines de chasses d'eau, l'augmentation du risque d'exposition potentiel peut être source de préoccupation.

Les scientifiques ont rapporté qu'en seulement huit secondes, les particules ont explosé à des vitesses de 6,6 pieds par seconde, atteignant 4,9 pieds au-dessus des toilettes, les plus grosses gouttelettes semblant atterrir sur les surfaces en quelques secondes, tandis que les plus petites semblaient s'attarder dans l'air pendant minutes ou même plus, selon l'étude.

Les chercheurs notent l'importance de comprendre les effets de ces particules afin d'atténuer l'exposition.

 

«Il est facile de prétendre que cela n'existe pas. Mais une fois que vous aurez vu ces vidéos, vous ne penserez plus jamais à une chasse d'eau de la même manière», a déclaré John Crimeldi, auteur principal de l'étude et professeur de génie civil, environnemental et architectural. «En montrant les images spectaculaires de ce processus, notre étude peut jouer un rôle important dans les messages de santé publique.»